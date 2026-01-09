Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand eines Müllcontainers, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am frühen Freitagmorgen (09.01.) sind Polizei und Feuerwehr gegen 03.20 Uhr zu einem Brand an die Straße Hinter der Lake gerufen worden. Dort brannte ein Müllcontainer. Als die Polizeibeamten eintrafen, war die Feuerwehr schon mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Container brannte vollständig ab. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Wie der Müllcontainer in Brand geraten ist, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell