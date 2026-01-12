PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Einfamilienhaus, Diebesgut noch unbekannt

Steinfurt (ots)

Am Freitag (09.01.) in der Zeit von 16.00 bis 23.00 Uhr ist in der Kantstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein, um in das Haus zu gelangen.

Dort wurden in sämtlichen Räumen alle Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Angaben zur Beute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu dem Einbruch. Angaben und Hinweise nimmt die Polizei Steinfurt unter 02551/15-4115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

