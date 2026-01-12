Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Geschäftsräumen, Fahrzeuge fahren in Glasfront

Rheine (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (11.01.) hat ein Zeuge einen Einbruch in ein Geschäft für Gartengeräte am Lingener Damm, Ecke Liobastraße, gemeldet.

Der Zeuge hörte gegen 03.15 Uhr einen lauten Knall und sah zwei Pkw, die in die Glasfront des Gebäudes gefahren waren. Aus den Geschäftsräumen entwendeten die Unbekannten diverse Maschinen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Anschließend flüchteten die Täter mit den Pkw in Richtung A 30, Rheine-Nord.

Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

