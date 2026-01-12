PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Geschäftsräumen, Fahrzeuge fahren in Glasfront

Rheine (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (11.01.) hat ein Zeuge einen Einbruch in ein Geschäft für Gartengeräte am Lingener Damm, Ecke Liobastraße, gemeldet.

Der Zeuge hörte gegen 03.15 Uhr einen lauten Knall und sah zwei Pkw, die in die Glasfront des Gebäudes gefahren waren. Aus den Geschäftsräumen entwendeten die Unbekannten diverse Maschinen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Anschließend flüchteten die Täter mit den Pkw in Richtung A 30, Rheine-Nord.

Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

  • 12.01.2026 – 08:33

    POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Einfamilienhaus, Diebesgut noch unbekannt

    Steinfurt (ots) - Am Freitag (09.01.) in der Zeit von 16.00 bis 23.00 Uhr ist in der Kantstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein, um in das Haus zu gelangen. Dort wurden in sämtlichen Räumen alle Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Angaben zur Beute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 08:29

    POL-ST: Rheine, Einbruch in Erdgeschosswohnung, Tür aufgehebelt

    Rheine (ots) - Zwischen Freitag (09.01.), 16.00 Uhr und Sonntagabend (11.01.), kurz vor Mitternacht ist an einer Erdgeschosswohnung in der Kochstraße die Eingangstür aufgehebelt worden. Aus der Wohnung stahlen unbekannte Täter Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich sowie Goldmünzen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 08:28

    POL-ST: Rheine, Schmuck und Markentaschen gestohlen, Zeugen gesucht

    Rheine (ots) - Am Freitag (09.01.) zwischen 17.30 und 23.15 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Parkstraße eingebrochen. Um in das Haus zu gelangen, öffneten die Einbrecher gewaltsam die Terrassentür. Anschließend wurde das gesamte Objekt nach Diebesgut durchsucht. Die Täter stahlen Schmuck und hochwertige Taschen. Die Polizei ermittelt in ...

    mehr
