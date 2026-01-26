PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

In allen drei Landkreisen des Polizeipräsidiums Aalen kam es seit gestern Nachmittag zu einer Vielzahl an witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 17:00 Uhr und Montag, 5:00 Uhr wurden insgesamt 65 Verkehrsunfälle mit einem Gesamtsachschaden von über 450.000 Euro und drei Leichtverletzten Personen polizeilich aufgenommen.

Der Großteil der 65 Verkehrsunfälle ereignete sich im Rems-Murr-Kreis, hier wurden insgesamt 44 Verkehrsunfälle mit einem Gesamtschaden von ungefähr 300.000 Euro registriert, bei einem der Verkehrsunfälle wurde eine Person leicht verletzt.

Im Ostalbkreis wurden seit gestern Nachmittag insgesamt 15 Verkehrsunfälle polizeilich aufgenommen, bei zwei der Unfälle erlitten Beteiligte leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwa 115.000 Euro geschätzt.

Im Landkreis Schwäbisch Hall wurden insgeasmt sechs Verkehrsunfälle mit einem Gesamtschaden von ca. 46.000 Euro polizeilich aufgenommen, bei diesen sechs Verkehrsunfällen wurde niemand verletzt.

Derzeit kommt es im gesamten Präsidiumsbereich zu starken witterungsbedingten Einschränkungen und Behinderungen im Straßenverkehr. Zu gegebener Zeit wird über die aktuelle Unfalllage nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

