Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Remshalden, Schwaikheim und Backnang

Aalen (ots)

Remshalden: Unfall am Fußgängerüberweg

Gegen 10:40 Uhr wollte am Samstag eine 55-Jährige Fußgängerin die Reinhold-Maier-Straße am dortigen Zebrastreifen überqueren. Dies erkannte ein 74-Jähriger zu spät und erfasste die Fußgängerin mit seinem Mercedes. Die Dame stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Schwaikheim: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 12:45 Uhr kam es in Schwaikheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes von der Friedenstraße in die Bismarckstraße ein. Dabei übersah er einen 53-jährigen vorfahrtsberechtigten Kleinkraftfahrer, welcher die Bismarckstraße in Richtung Ortsausgang befuhr. Der Kleinkraftradfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 EUR.

Backnang: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Am Samstag befuhr eine 22-Jährige mir ihrem VW Polo die Industriestraße in Richtung Winnender Straße. An der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines VW Golf. Beim Zusammenstoß wurde sowohl die 21-Jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin sowie die 19-jährige Beifahrerin im anderen Pkw leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

