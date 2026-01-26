Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auseinandersetzungen, Einbruch, Fahrzeugrennen und Lkw macht sich selbstständig

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Führerschein nach Fahrzeugrennen beschlagnahmt

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:20 Uhr stellte die Polizei einen Mercedes fest, wie dieser Im Kerz mehrere Straßen in höchstmöglicher Geschwindigkeit durchfuhr und immer wieder stark beschleunigte. Der Mercedes war innerhalb geschlossener Ortschaften zwischenzeitlich mit bis zu 120 km/h unterwegs. In der Folge wurde der 24-jährige Fahrer des Mercedes angehalten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Strafanzeige wurde eingeleitet.

Gaildorf: Lkw macht sich selbstständig

Am Freitagmittag gegen 12 Uhr parkte ein 45-jähriger Mann seinen Lkw in der Raiffeisenstraße ab ohne ihn ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Der Lkw machte sich in der Folge selbstständig und rollte von der Fahrbahn ab und gegen einen Lichtmasten. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro.

Gaildorf: Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 09:30 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu einem Vereinsheim in der Eutendorfer Straße. Dort brach er mehrere Türen und Schränke auf und entfernte sich ohne etwas zu entwenden. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0791 4000 Hinweise entgegen.

Schwäbisch Hall: Bedrohung

Am Bahnhof in Hessental wurde am Samstagabend gegen 18 Uhr ein 24-jähriger Mann von einer Gruppe von drei Männern im Alter von etwa 20 Jahren angesprochen und bedroht. Die Männer bedrohten den 24-Jährigen immer wieder und zogen in an seiner Jacke. Nach kurzer Zeit ließen sie von dem 24-Jährigen ab und entfernten sich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und suchen unter der Telefonnummer 0791 4000 nach Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten.

Schwäbisch Hall: Person geschlagen und Rucksack entwendet

Am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr geriet ein Mann zunächst in einen Streit mit dem Fahrer eines Räumfahrzeugs. Als ein 38-Jähriger dazwischen ging um zu schlichten, wurde er von dem Mann und seinem Begleiter geschlagen und getreten. Im Anschluss entwendeten die beiden Männer den Rucksack des 38-Jährigen und flüchteten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Jugendlicher geschlagen und Handy entwendet

Ein 17-jähriger Jugendlicher saß am Sonntag gegen 15 Uhr auf der Treppe eines Parkhauses in der Grabenstraße und schaute dort auf sein Handy. Zwei andere Jugendliche gingen auf den 17-Jährigen zu und schlugen unvermittelt auf diesen ein. Der 17-Jährige wurde durch die beiden Jugendlichen auch getreten. Anschließend nahmen die beiden sein Handy und flüchteten. Die beiden Jugendlichen wurden als etwa 180 cm groß beschrieben. Einer der beiden war etwas schmächtiger, der andere breiter. Beide trugen schwarze Jacken wobei eine der Jacken von der Marke Armani gewesen sein soll. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

