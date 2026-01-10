Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Zeugenaufruf nach Vorfall mit Hunden; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Deizisau (ES): Einbruch in Wohnhaus

Ein Einfamilienhaus in der Jahnstraße ist am Freitagnachmittag das Ziel eines Einbrechers geworden. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr bis 19 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zum Objekt, durchsuchte es und flüchtete anschließend mit Schmuck. Das Polizeirevier Esslingen hat zusammen mit Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Nürtingen (ES): Auseinandersetzung zwischen Hunden - Zeugenaufruf

Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zu einem Vorfall aufgenommen, der sich bereits am Donnerstagabend in der Holbeinstraße zugetragen hat. Zwischen 18 Uhr und 18.20 Uhr war ein 14-jähriges Mädchen mit ihrem Hund spazieren, als sich ein hellbrauner Labrador von seinem noch unbekannten Hundehalter losriss und ihren Hund angriff. Die Jugendliche versuchte, sich schützend dazwischen zu stellen, stürzte hierbei allerdings zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unbekannte konnte schließlich seinen Hund wieder an sich nehmen und entfernte sich von der Örtlichkeit. Nach derzeitigen Erkenntnissen war er in Begleitung einer 50-60 Jahre alten Dame, die sich kurz nach dem Wohlergehen des Mädchens erkundigte, bevor auch sie weiterging. Auf das Geschehen wurden auch umstehende Personen, unter anderem ein Linienbusfahrer, aufmerksam. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder zum bislang unbekannten älteren Herrn, mit ausgedünntem grauem Haar, der mit einer schwarzen, rechteckigen Brille und einer orangefarbenen Jacke bekleidet war, geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07022/9224-0 zu melden.

Kohlberg (ES): Wildtieren ausgewichen und verunfallt

Ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug und ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Samstag auf der Kreisstraße 1260 ereignet hat. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 23 Uhr mit seinem Audi die Kreisstraße 1260 zwischen Grafenberg und Kohlberg. Laut eigenen Angaben musste er mehreren Rehen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, woraufhin er nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Steinmauer mit Geländer prallte. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam in einem zwei Meter tiefen Graben eines dort befindlichen Baches zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte sein Fahrzeug mithilfe eines Zeugen selbstständig verlassen. Der Pkw erlitt hierbei einen Totalschaden und musste durch ein Abschleppfahrzeug geborgen werden.

Rottenburg (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

Ein Unbekannter ist im Zeitraum zwischen Mittwochmorgen, dem 07.01.2026, bis Freitagabend, dem 09.01.2026, in ein Einfamilienhaus in der Hauffstraße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der Täter im gesamten Haus unterwegs und durchwühlte das Inventar, bevor er unerkannt die Flucht ergriff. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen, unter anderem zur Höhe des erlangten Diebesgutes aufgenommen.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Beim Einbruch ertappt

Aufgrund von lauten Geräuschen aus einem Nebenzimmer ist ein 72-Jähriger am Freitagabend, gegen 20.20 Uhr in sein Wohnhaus im Lilienthalweg aufmerksam geworden. Der Mann ging sofort in die Richtung, aus der er die verdächtige Wahrnehmung gemacht hatte und konnte einen circa 180 Zentimeter großen Mann, der mit einer hellgrauen Strickmütze und einem hellgrauen Mantel bekleidet war wegrennen sehen. An der Terrassentür befanden sich deutliche Hebelspuren. Eine sofortige Fahndung, auch mit Einbindung eines Polizeihundes, führte nicht zum Ergreifen des Täters.

Balingen (ZAK): Einbruch

Im Laufe des Freitages ist in ein Wohnhaus in der Straße Auf der Halde in Balingen Engstlatt eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 22.30 Uhr drang der Täter gewaltsam in das Innere des Einfamilienhauses ein. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlte er zahlreiche Schränke und entwendete Bargeld. Das Polizeirevier Balingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen.

Albstadt (ZAK): Riskant gefahren

Driftübungen auf einem Supermarktparkplatz haben in der Nacht zum Samstag den Einsatz von Feuerwehr und Polizei notwendig gemacht. Gegen 0.15 Uhr verlor ein 20-Jähriger die Kontrolle über seinen BMW der 5er Reihe, als er auf dem schneebedeckten Parkplatz Im Wiesengrund eine riskante Fahrübung durchführte. Er prallte hierbei mit seinem Fahrzeugheck gegen ein etwa vier Meter hohes Werbeschild, sodass dieses auf eine nahegelegene Garage zu kippen drohte. Die verständigte Feuerwehr flexte das Schild schließlich ab, um ein größeres Schadensausmaß zu verhindern. Der Pkw-Lenker wurde bei dem Unfallgeschehen nicht verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

Haigerloch (ZAK): Zwei Unfälle an gleicher Stelle

Zwei Verletzte und Sachschaden von circa 35.000 EUR sind die Bilanz von gleich zwei Verkehrsunfällen, die sich aufeinanderfolgend am Freitagmittag auf der Kreisstraße 7177 auf Höhe des Industriegebiets Madertal ereignet haben. Zunächst übersah ein 36-jähriger Fahrer eines Fiat Scudo gegen 13 Uhr auf seinem Weg von Weildorf in Richtung K7177, einen bevorrechtigten Ford Custom, der aus Richtung Haigerloch in Richtung Bundesstraße 463 herannahte und es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit und die Insassen unverletzt. Rund zehn Minuten später fuhr eine 67-jährige Lenkerin eines VW Polo an der gesicherten Unfallstelle in Fahrtrichtung der Bundesstraße 463 vorbei. Ihr Abbremsen an der Engstelle interpretierte eine entgegenkommende 47-jährige Lenkerin eines VW Touran, die links auf die K7118 abbiegen wollte als Vorfahrtsverzicht. Beide Volkswagen kollidierten auf der Kreuzung miteinander und die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten beide abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Hechingen hat die Unfallermittlungen übernommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte zudem festgestellt werden, dass die Hauptuntersuchung beim Touran der 47-Jährigen seit Mai letzten Jahres abgelaufen ist.

Hechingen (ZAK): Alkoholisiert verunfallt

Nicht angepasste Geschwindigkeit und alkoholische Beeinflussung sind nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend auf der Bundesstraße 27, an der Abfahrt Hechingen-Brielhof, ereignet hat. Ein 58-Jähriger fiel mit seinem VW Passat gegen 20 Uhr auf seinem Weg von Balingen in Richtung Hechingen zunächst aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise auf, woraufhin ein Verkehrsteilnehmer den Polizeinotruf wählte. Noch während des Notrufes verunfallte der VW an der Abfahrt Hechingen-Süd, indem er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zunächst ins Schleudern geriet, nach links von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. In einem angrenzenden Acker kam das Fahrzeug zum Liegen. Der Fahrer konnte es zunächst nicht selbstständig verlassen und musste von der Feuerwehr Hechingen, die mit 24 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz war, durch das Entfernen der Windschutzscheibe aus dem Fahrzeug gerettet werden. Anschließend wurde der schwer verletzte und nach derzeitigem Ermittlungsstand alkoholisierte 58-Jährige mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Momentan muss davon ausgegangen werden, dass er zum Unfallzeitpunkt nicht korrekt angeschnallt und auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 8.000 Euro. Er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

