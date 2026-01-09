Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brände

Reutlingen (ots)

St. Johann (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstagabend ist ein Autofahrer von der schneebedeckten Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen mit einem Baum kollidiert. Der 21-jährige Smart-Lenker befuhr gegen 23.25 Uhr die L 380 von Eningen herkommend in Richtung Würtingen. Dabei verlor er aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse die Kontrolle über den Pkw. Dieser schleuderte zunächst über die Fahrbahn und kam nach links in einer Böschung an einem Baum zum Stehen. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der 21-Jährige leichte Verletzungen, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Der in Höhe von schätzungsweise 8.000 Euro total beschädigte Smart Forfour wurde abgeschleppt. (tr)

Nürtingen (ES): Brände in Oberensingen

Freitagfrüh sind Feuerwehr und Polizei zweimal nach Oberensingen ausgerückt. Kurz vor zwei Uhr brannte in der Grötzinger Straße ein Müllcontainer, der von der Feuerwehr abgelöscht wurde. Gut eine Stunde später wurde Rauch aus einem Treppenhaus in der Grötzinger Straße gemeldet. Die im Eingangsbereich des Gebäudes bzw. im Treppenhaus abgestellten Gegenstände, ein Kohlesack sowie Bekleidungsstücke, wurden ebenso durch die Feuerwehr abgelöscht. Es wurden keine Personen verletzt, ferner war kein weiterer Sachschaden entstanden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang der beiden Ereignisse. (tr)

Tübingen (TÜ): Seniorin bei Verkehrsunfall verletzt

Eine Seniorin ist nach einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Kurz nach 10.30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Ford-Lenker den Parkplatz eines Supermarkts in der Eugenstraße und übersah wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne eine von links heranlaufende 73-Jährige. Die Frau wurde vom Auto touchiert und stürzte zu Boden. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen kam sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Balingen (ZAK): Kollision zwischen Radfahrer und Auto

Zur Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Auto ist es am Donnerstagabend bei Engstlatt gekommen. Kurz nach 18 Uhr war ein 36-jähriger Radler auf der Schweizer Straße ortsauswärts unterwegs und schnitt die K 7125, um auf den dortigen Radweg zu gelangen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat einer 59-Jährigen, die auf der Kreisstraße an die Einmündung zur Schweizer Straße heranfuhr. Der Mann stürzte zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. (mr)

Haigerloch (ZAK): Verkehrsunfall in Bad Imnau

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Imnau am Freitagmorgen ist eine Person verletzt worden. Kurz vor 8.30 Uhr war ein Dacia-Lenker auf der Quellenstraße ortsauswärts unterwegs, als der Wagen im Kurvenbereich auf glatter Fahrbahn in Schleudern geriet. In der Folge kollidierte das Auto mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Lasters, der von einem 61-Jährigen gelenkt wurde. Der Dacia-Lenker erlitt beim Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 8.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Lkw-Anhänger beträgt circa 2.000 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell