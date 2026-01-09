PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Landsmann mit Messer verletzt - Tatverdächtige in Haft (Esslingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Tatverdacht des versuchten Totschlags sind in der Nacht zum Mittwoch (07.01.2026) drei Rumänen im Alter von 35, 42 und 45 Jahren von der Polizei festgenommen worden. Sie sollen zuvor an einer Auseinandersetzung mit einem 33-jährigen Landsmann beteiligt gewesen sein. Das Trio befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge eskalierten am späten Dienstagabend gegen 23.20 Uhr in einer Arbeiterunterkunft in der Olgastraße in Esslingen die Streitigkeiten zwischen den vier Männern. Im weiteren Verlauf soll der 35-Jährige auf den 33-Jährigen eingeschlagen und ihn mit einem Messer verletzt haben, während dieser von den anderen beiden Männern festgehalten worden sein soll. Der 35-Jährige soll außerdem auf den am Boden liegenden 33-Jährigen im Bereich des Kopfes eingetreten haben. Der schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzte Geschädigte wählte anschließend selbst den Notruf und wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die drei Tatverdächtigen wurden vor Ort von den Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Das Trio wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag (08.01.2026) dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und ordnete gegen die drei Beschuldigten die Untersuchungshaft an.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu den Gründen der Auseinandersetzung, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

