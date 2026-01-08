Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen in Rottenburg

Reutlingen (ots)

Rottenburg am Neckar (TÜ): Körperliche Auseinandersetzungen

Gleich mehrere körperliche Auseinandersetzungen haben sich am Mittwochabend in Rottenburg ereignet. Polizei und Rettungsdienst wurden gegen 18.15 Uhr in die Sofienstraße gerufen, nachdem dort mehrere Personen auf einen am Boden liegenden 32-Jährigen eingeschlagen und getreten haben sollen. Vor Ort konnte noch ein 35-jähriger Tatverdächtiger angetroffen werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte sich bereits gegen 17.15 Uhr an der Örtlichkeit eine weitere Auseinandersetzung ereignet, wobei hier der 32-Jährige und eine noch unbekannte Person den 35-Jährigen geschlagen haben sollen. Beide angetroffenen Personen erlitten jeweils Kopfverletzungen, die einen rettungsdienstlichen Transport in eine Klinik notwendig machten. Der 32-Jährige leistete während der Behandlung und des Transports zudem noch Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Einsatzkräfte. Das Polizeirevier Rottenburg hat die weiteren Ermittlungen, auch zu den noch nicht bekannten Tatbeteiligten, aufgenommen. (md)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell