Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Explosion von Wohngebäude in Albstadt - Drei Personen tot aufgefunden

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Albstadt - Tailfingen (ZAK):

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6192102) gab es in der Josefstraße in Tailfingen am Donnerstagmorgen, kurz nach fünf Uhr, eine Explosion in einem Wohngebäude.

Zwischenzeitlich wurden in den Trümmern des Gebäudes drei Personen tot aufgefunden und von den Einsatzkräften geborgen. Die Identifizierung der Verstorbenen steht noch aus, es handelt sich jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Bewohner des Hauses, eine dreiköpfige Familie im Alter von 33 (Mann), 30 (Frau) und sechs Jahren (Kind). Da aktuell keine Hinweise auf weitere verschüttete Personen vorliegen, wurde die Suche vor Ort vorerst eingestellt.

Drei der evakuierten Anwohner wurden kurzzeitig vom Rettungsdienst behandelt, nach derzeitigem Stand trugen sie jedoch keine Verletzungen davon. Zwei der benachbarten Wohnhäuser sind aufgrund der durch die Explosion entstandenen Schäden vorübergehend nicht mehr bewohnbar, die restlichen Gebäude im näheren Umfeld können nach Prüfung durch Statiker und Feuerwehr wieder betreten werden. Die Höhe der insgesamt entstandenen Schäden kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Ursache der Explosion ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei wird unter anderem geprüft, ob die Explosion möglicherweise in Zusammenhang mit einem Gasaustritt steht. (tr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell