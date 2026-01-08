PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall auf L 385 (Ofterdingen
Rottenburg)

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ): Mehrere Schwerverletzte bei Frontalkollision

Bei einer Frontalkollision am Mittwochnachmittag auf der L 385 sind mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr ein 24 Jahre alter Mann mit einem Audi gegen 15.40 Uhr die Landesstraße von Ofterdingen herkommend in Richtung Dettingen. Kurz vor einer scharfen Rechtskurve bremste der Fahrer ab, worauf der Wagen aufgrund von Glätte auf die Gegenfahrspur rutschte und dort frontal mit einem entgegenkommenden Ford eines 63-Jährigen kollidierte. Beim Zusammenstoß erlitt der 24-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Vier im Audi mitfahrende Personen im Alter zwischen 23 und 26 Jahren wurden nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der Ford-Lenker war wie bislang bekannt unverletzt geblieben. Der Gesamtschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf circa 20.000 Euro belaufen. (mr)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

