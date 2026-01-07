Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Einbruch, Küchenbrand, Aufgebrochener Zigarettenautomat

Rotlicht missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist es am Dienstagvormittag auf der Kreuzung Bantlinstraße / Benzstraße gekommen. Gegen 10.55 Uhr befuhr ein 54-jähriger Dacia-Fahrer die Bantlinstraße in Richtung Metzingen. Der ebenfalls auf der Bantlinstraße entgegenkommende 32-jährige BMW-Fahrer missachtete laut Zeugenangaben die für ihn geltende rote Lichtzeichenanlage und kollidierte beim Abbiegevorgang in die Benzstraße mit dem Dacia. Der 54-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf mehrere tausend Euro geschätzt. (nf)

Münsingen (RT): Brand in Küche

Zu einem Wohnhaus in der Sternbergstraße sind die Einsatzkräfte am Dienstagabend, gegen 18.50 Uhr, ausgerückt. Dort hatten die Bewohner zuvor Brandgeruch in der Küche wahrgenommen und daraufhin aus der Spülmaschine schlagende Flammen bemerkt. Diese konnten mit Hilfe eines Feuerlöschers selbstständig gelöscht werden. Durch die Feuerwehr wurde das Gebäude noch durchlüftet. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. (mr)

Owen (ES): Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Auf dem Parkplatz des katholischen Gemeindehauses im Rebenweg ist es am Dienstag, gegen 11.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 70-jährige Dame hatte rückwärts mit ihrem VW T-Cross ausgeparkt und vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache hierbei zwei ebenfalls geparkte Fahrzeuge übersehen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der geparkte VW Golf war durch den Unfall so stark beschädigt worden, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. (nf)

Dettingen unter Teck (ES): Einbruch

Im Laufe des Dienstags ist in ein Wohnhaus in der Alten Bissinger Straße eingebrochen worden. In der Zeit von 16.20 Uhr bis 20.30 Uhr drang der Kriminelle gewaltsam ins Innere des Einfamilienhauses ein, indem er mit einem Stein eine Terrassentür einschlug. Auf der Suche nach Stehlenswertem durchwühlte er zahlreiche Schränke und entwendete Bargeld. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung der Kriminaltechniker die Ermittlungen aufgenommen. (tr)

Tübingen (TÜ): Zigarettenautomat aufgebrochen

Ein Zigarettenautomatenaufbruch im Waldhäuser-Ost ist am Dienstagvormittag zur Anzeige gebracht worden. Ein bislang unbekannter Täter öffnete den Automaten im Weidenweg gewaltsam und entnahm Ware im Wert von mehreren tausend Euro. Bereits am Vorabend, gegen 18 Uhr, konnte durch Anwohner ein lauter Knall wahrgenommen werden, der mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (nf)

Rosenfeld (ZAK): Überschlagenes Fahrzeug

Eine Mini-Fahrerin hat sich am Dienstagmittag mit ihrem Wagen auf der L390 zwischen Rosenfeld und Heiligenzimmern überschlagen und ist auf dem Dach zum Liegen gekommen. Die junge Frau befuhr gehen 12.50 Uhr die Landstraße, als sie von der Fahrbahn abkam und in die dortige Böschung fuhr. Infolge überschlug sich ihr Mini. Glücklicherweise wurde die Dame durch den Unfall nicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (nf)

