POL-RT: Unfälle mit Verletzten

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Eine leichtverletzte Person, ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug und ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Montagmorgen auf der B28 zur Überleitung auf die B27 in Tübingen ereignet hat. Eine 60-Jährige fuhr gegen 08.55 Uhr mit ihrem Audi Q3 auf der B28. Auf Höhe der Überleitung zur B27 bemerkte sie zu spät, dass eine 27-jährige Fahrerin einer Mercedes-Benz C-Klasse vor ihr verkehrsbedingt abbremste. In der Folge fuhr die Audi-Lenkerin von hinten auf den Mercedes-Benz auf, wodurch die 60-Jährige leicht verletzt wurde. Zur Versorgung ihrer Verletzungen wurde sie durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Audi war durch den Unfall so stark beschädigt worden, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. (nf)

Obernheim (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Mit einem Rettungswagen musste am Montagvormittag ein älterer Mann nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht werden. Der Senior war vermutlich gegen 7.30 Uhr mit seinem Wagen zwischen Obernheim und Nusplingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsende bog er nach links auf einen Feldweg ab. Im Anschluss kam der Fahrer vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Verunglückte wurde erst gegen neun Uhr von einem Zeugen in seinem Fahrzeug entdeckt. Er musste mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus eingeliefert werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Ein vorsorglich an die Unfallstelle beorderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. (ms)

Albstadt (ZAK): Unfall mit verletzter Fußgängerin

Mit schweren Verletzungen musste eine Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Lautlingen in eine Klinik eingeliefert werden. Eine 38-Jährige war gegen 7.10 Uhr mit einem Seat Ibiza auf der Laufener Straße in Richtung Ebingen unterwegs. Etwa auf Höhe Gebäude 14 überquerte eine dunkel bekleidete, gleichaltrige Fußgängerin von links nach rechts die Fahrbahn. Die Autofahrerin bemerkte die Fußgängerin zu spät und kollidierte frontal mit ihr. Die Frau zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der Schaden an dem Seat beträgt zirka 2.500 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Schwerverletzten wurde der Verkehr an der Unfallstelle durch Polizeibeamte geregelt. Gegen neun Uhr war die Durchgangsstraße wieder frei befahrbar. (ms)

