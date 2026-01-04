Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Angebranntes Essen auf Herd; Verkehrsunfall; Zigarettenautomat angegangen; Brand; Auseinandersetzung; Nachträglich an Unfallfolgen verstorben

Reutlingen (ots)

In Gaststätte eingebrochen

Zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Tübinger Straße ist es am Samstag in der Zeit zwischen 01.15 Uhr und 11.00 Uhr gekommen. Der bislang unbekannte Täter verschafft sich durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zutritt zu den Räumen und entwendete einen Laptop, bevor er unerkannt flüchtete. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Reutlingen (RT): Angebranntes Essen

Zu einem Gebäude in der Straße An der Halde sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Samstagabend gegen 22.35 Uhr ausgerückt. Dort hatte ein Bewohner nach derzeitigem Kenntnisstand den Herd angelassen, worauf das Essen darauf anbrannte und eine entsprechende Rauchentwicklung verursachte. Anwohner bemerkten den daraufhin ausgelösten Heimrauchmelder und setzten einen Notruf ab. Der Bewohner der betreffenden Wohnung wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Esslingen am Neckar (ES): Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen ist es am Samstagabend im Stadtteil Berkheim gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 20 Jahre alte Fahrer eines Audi A4 gegen 20.15 Uhr die Köngener Straße in Richtung Lindenstraße. Laut Zeugenangaben fuhr zu diesem Zeitpunkt ein VW Golf hinter dem Audi, welcher versuchte diesen zu überholen. Durch eine Lenkbewegung nach links wollte der Audi-Lenker dies mutmaßlich verhindern und kollidierte hierbei mit einem auf der Gegenfahrspur am Fahrbahnrand geparkten Citroen C3. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen noch auf einen dahinter geparkten Fiat 500 geschoben. In der Folge kippte der Audi um und kam etwa 20 Meter weiter quer zur Fahrbahn auf der Beifahrerseite zum Endstand. Der 20-Jährige konnte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte seinen Pkw unverletzt verlassen. Ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von über einem Promille, weshalb eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt wurden. An den drei beteiligten Fahrzeugen, welche nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 32.000 Euro. Der Audi und Citroen mussten abgeschleppt werden.

Esslingen am Neckar (ES): Schadensträchtiger Mülleimerbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Samstagnachmittag zu einem Brand im Stadtteil Berkheim gekommen. Gegen 17.50 Uhr wurde der Leitstelle eine brennende Mülltonne im Habertweg gemeldet. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort kam, rasch gelöscht werden. Durch die entstandene Hitze wurde ein in der Nähe geparkter Mercedes-Benz beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Esslingen am Neckar (ES): Einbrecher überrascht

In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße sind zwei unbekannte Täter am Samstag eingebrochen. Gegen 18.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher über die Balkontür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Zur Tatzeit befanden sich die Bewohner in ihrer Wohnung und machten auf sich aufmerksam. Hierdurch aufgeschreckt flüchteten die zwei Unbekannten ohne Beute über den Balkon zu Fuß in Richtung Weiherstraße. Eine sofort mit mehreren Streifenwagenbesatzungen eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Esslingen am Neckar (ES): Nach Auseinandersetzung Widerstand geleistet und Beamten verletzt

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 24 Jahre alter Mann entgegen, nachdem dieser am frühen Sonntagmorgen in Gewahrsam genommen worden ist. Gegen 03.15 Uhr wurde die Polizei verständigt, da es im Rahmen einer Veranstaltung in der Osterfeldhalle in Esslingen-Berkheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen mit insgesamt sieben Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gekommen war. Ursächlich hierfür war, dass Teile einer Gruppe zuvor den Pkw einer Person der anderen Gruppe mit Steinen und anderen Gegenständen beworfen haben sollen. Zwei beteiligte Personen erlitten sichtbare Verletzungen, verweigerten jedoch eine Behandlung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst. Nachdem ein Zeuge den Beamten vor Ort einen Hinweis auf die Beteiligung des 24-Jährigen an der Auseinandersetzung gab, wollten die Einsatzkräfte dessen Identität feststellen. Gegen diese Maßnahme setzte sich der Mann körperlich zur Wehr, wodurch sich ein 26-jähriger Polizeibeamter oberflächliche Verletzungen zuzog. Der 24-Jährige wurde letztlich in Gewahrsam genommen.

Holzmaden (ES): Einbruch

Am Samstag ist es zwischen 12.00 Uhr und 19.15 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Silcherstraße gekommen. Die noch unbekannte Täterschaft nutzte die Abwesenheit der Bewohner aus und verschaffte sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Haus. Im Inneren wurden mehrere Zimmer und Schränke durchwühlt. Nach derzeitigem Stand gelang es dem Täter einen niedrigen Bargeldbetrag zu entwenden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zigarettenautomat angegangen

Zwei bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Sonntag gegen 01.15 Uhr erfolglos an einem Zigarettenautomaten in der Sindelfinger Straße im Stadtteil Musberg zu schaffen gemacht. Aufmerksame Anwohner bemerkten den Versuch und alarmierten die Polizei. Vor dem Eintreffen der alarmierten Streifen entfernten sich die Täter und konnten trotz eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagen nicht mehr angetroffen werden. Am Zigarettenautomaten konnten Beschädigungen im Bereich des Standfußes festgestellt werden. Offenbar versuchten die Täter diesen mittels einer Säge zu entfernen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Tübingen: Seniorin an Unfallfolgen verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 14.10.2025/11.43 Uhr

Die 84-jährige Seniorin, welche bei einem Verkehrsunfall am Montag, den 13.10.2025, in Tübingen beim Aussteigen aus einem Linienbus mitgezogen und schwer verletzt wurde, ist in der Nacht zu Samstag ihren erlittenen Verletzungen erlegen. Wie bereits berichtet, stand der Gelenkbus gegen 09.45 Uhr an einem Bussteig am Zentralen Omnibusbahnhof, als der 63-jährige Busfahrer die Türen schloss und anschließend anfuhr. Hierbei wurde der Arm der Dame zwischen den Türen eingeklemmt und sie vom anfahrenden Bus einige Meter mitgezogen, wobei sie zu Sturz kam und aufgrund ihrer schweren Verletzungen vom Rettungsdienst zunächst in ein Krankenhaus gebracht wurde, in welchem sie schließlich verstarb.

Ammerbuch (TÜ): Einbruchsversuch in Wohngebäude

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro ist bei einem Einbruchsversuch in Ammerbuch-Pfäffingen entstanden. Im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen, 30.12.2025, und Samstagnachmittag, 03.01.2026, zerstörte ein bislang unbekannter Täter mit Hilfe eines Steins ein Kellerfenster an einem Wohngebäude in der Achalmstraße. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten gelang es dem Unbekannten jedoch nicht, durch das zerstörte Fenster in das Gebäude zu gelangen. Der Polizeiposten Ammerbuch hat die Ermittlungen aufgenommen.

