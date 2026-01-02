PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Wohnhaus und Schulgebäude

Reutlingen (ots)

Notzingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Notzinger Teckstraße ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit von Montag, 29.12., bis Freitag, elf Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere. Im Anschluss wurden sämtliche Schränke in allen Räumen nach Wertsachen durchwühlt. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zusammen mit Kriminaltechnikern hat das Polizeirevier Kirchheim die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES): In weitere Schule eingebrochen

Nachdem am Mittwochnachmittag in zwei nebeneinanderliegenden Schulen in der Sielminger Seestraße eingebrochen worden war, ist am Freitag ein weiterer Einbruch in eine Schule in der Tübinger Straße in Bernhausen gemeldet worden. In der Zeit von Donnerstag, 0.45 Uhr, bis Freitag zwölf Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Weise ins Innere des Schulgebäudes. Dort wurde eine Tür zum Lehrerzimmer aufgebrochen. Durch Vandalismus richteten die Unbekannten im Anschluss einen erheblichen Schaden in den Büros an. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

