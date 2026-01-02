Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Polizeibeamtin angegriffen; Einbrüche; Zigarettenautomaten gesprengt; Kinderbrandstiftung; Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Eine 64-Jährige befuhr gegen 13.15 Uhr mit einem Skoda Fabia die L 230 von Böttingen herkommend. Auf Höhe der Einmündung der Hauptstraße kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Hierbei verletzte sich die 86 Jahre alte Mitfahrerin. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Polizeibeamtin tätlich angegriffen

Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich seit Donnerstagmittag ein Mann aus Esslingen verantworten. Kurz nach 13.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, dass ein leichtbekleideter Mann in der Mettinger Rieslingstraße aus dem Fenster eines Wohnhauses gesprungen sei und laut herumschreien würde. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte ging der 34-Jährige auf eine Beamtin los, worauf beide Personen zu Boden stürzten und sich leicht verletzten. Der Mann konnte im Anschluss überwältigt und geschlossen werden. Hierbei beleidigte er die Einsatzkräfte aufs Übelste. Nach einer Versorgung in einem Krankenhaus wurde er auf freien Fuß entlassen. Gegen den 34-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeibeamtin konnte ihren Dienst fortsetzen. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zigarettenautomat gesprengt

Ein Zigarettenautomat ist am frühen Neujahrsmorgen in der Echterdinger Lilienthalstraße gesprengt worden. In der Zeit zwischen ein Uhr und 3.30 Uhr sprengte ein bislang unbekannter Täter den Automaten auf und richtete hohen Schaden von mehreren tausend Euro an. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Altbach (ES): Nach Unfall geflüchtet

Nach einem bislang noch unbekannten Unfallverursacher ermittelt derzeit das Polizeirevier Esslingen. Am Donnerstagmorgen entdeckte eine aufmerksame Zeugin in Altbach ein beschädigtes Fahrzeug in der Straße In den Weiden und verständigte daraufhin die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 8.50 Uhr, der Unbekannte mit einem Audi A 3 im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn abgekommen war und gegen einen Laternenmast prallte. Dieser stürzte im Anschluss gegen einen geparkten Mercedes-Benz Sprinter. Hierbei war ein Gesamtschaden in Höhe von knapp 15.000 Euro entstanden. Der Audi musste abgeschleppt werden. Obwohl der Unfallverursacher die Kennzeichen und die Umweltplakette entfernt hatte, konnte der Halter schnell ermittelt werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. (ms)

Ostfildern (ES): Am Steuer eingeschlafen

Ein sogenannter Sekundenschlaf hat am frühen Freitagmorgen zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall bei Kemnat geführt. Ein 32-Jähriger war gegen 0.45 Uhr mit einem VW Golf auf der K 1217 von Scharnhausen herkommend unterwegs. Am Ortseingang von Kemnat kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug sich sein Pkw und blieb im Grünstreifen auf Höhe des Ortsschildes auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien und im Anschluss die Polizei verständigen. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Sein Auto musste geborgen und abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf knapp 20.000 Euro. (ms)

Nürtingen (ES): Einbrecher in Oberensingen unterwegs

Eine unliebsame Überraschung hat es am späten Donnerstagabend für eine Familie in Oberensingen gegeben. Bei der Rückkehr aus dem Urlaub stellte sie gegen 23.40 Uhr fest, dass in der Zeit seit dem Samstag, 20.12., in ihr Wohnhaus in der Straße Im Wiesengrund eingebrochen worden war. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür auf der Gebäuderückseite Zutritt zum Inneren verschafft. Im Anschluss durchwühlte er die Räumlichkeiten auf der Suche nach Wertsachen. Ersten Erkenntnissen nach wurden unter anderem Bargeld und Uhren entwendet. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Nürtingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Filderstadt-Sielmingen (ES): In Schulen eingebrochen (Zeugenaufruf)

In zwei Sielminger Schulen ist am Mittwochnachmittag eingebrochen worden. Gegen 15.30 Uhr bemerkte ein Zeuge, wie mehrere Jugendliche sich verdächtig auf einem Schulgelände in der Seestraße aufhielten. Anschließend entfernten sich die Unbekannten zur Seestraße und stiegen dort in einen schwarzen Kleinbus ein, der in Richtung Reutlinger Straße davonfuhr. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief im Anschluss negativ. Bei einer Nachschau bemerkten die Polizeibeamten, dass die Jugendlichen zuvor in die beiden nebeneinanderliegenden Schulen eingebrochen und im Inneren hohen Sachschaden angerichtet hatten. Weiterhin ließen sie ersten Erkenntnissen nach drei Lautsprecher mitgehen. Zur Sicherung einer eingeschlagenen Fensterscheibe kam die Feuerwehr zur Unterstützung vor Ort. Kriminaltechniker übernahmen die Spurensicherung in den Schulen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang mit zurückliegenden Einbrüchen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden. (ms)

Kirchheim (ES): Zigarettenautomat aufgesprengt

Ein Zigarettenautomat ist in Kirchheim aufgesprengt und ausgeräumt worden. In der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr, bis Donnerstag, 11.35 Uhr, wurde der Automat an der Ecke Notzinger Straße/Hafenkäs mit einem bislang unbekannten Sprengmittel gewaltsam geöffnet. Anschließend wurde eine bislang unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln und die Geldkassette entwendet. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Deizisau (ES): Fassade in Brand geraten

Zum Brand der Fassade am Schulgebäude der Gemeinschaftsschule sind die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag in die Bismarckstraße ausgerückt. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge hatten zwei strafunmündige Kinder gegen 15.20 Uhr im Innenhof der Schule Böller gezündet. Einer dieser Böller setzte eine Papiertonne in Brand, der in der Folge zunächst auf einen Gartenzaun und dann auf die Fassade des Schulgebäudes übergriff und diese entzündete. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 29 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte durch ihr rasches und professionelles Eingreifen die Flammen zeitnah eindämmen, sodass sich der Brand nicht ins Gebäudeinnere ausdehnen konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die beiden Kinder wurden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen vor Ort ihren Erziehungsberechtigten übergeben. (cw)

Weilheim/Teck (ES): Feuerwerkskörper in Bank geworfen (Zeugenaufruf)

Den Vorraum einer Bankfiliale, die in einem Wohngebäude am Marktplatz untergebracht ist, haben Unbekannte in der Nacht auf Neujahr erheblich beschädigt. Gegen 2.30 Uhr hatte ein Unbekannter zunächst einen Böller in den Vorraum geworfen, der dort detonierte. Nur wenige Minuten später wurde eine Feuerwerksbatterie vermutlich vom gleichen Kriminellen im Vorraum gezündet. Dabei wurde nicht nur das Inventar teils erheblich beschädigt, zudem entzündete sich auch Papier an einer Pinnwand und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Zur Sicherung der beschädigten Eingangstüre war die Feuerwehr im Einsatz. Der Polizeiposten Weilheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07023/900520 um Zeugenhinweise. (cw)

Erkenbrechtsweiler (ES): Einbruch in Wohnhaus

Den Urlaub der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Jahnstraße hat ein bislang unbekannter Einbrecher ausgenutzt und ist in der Zeit zwischen Montag, 29.12.2025, und Donnerstag, 01.01.2026, eingebrochen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. In der Folge durchwühlte er das gesamte Erdgeschoss. Ob der Täter etwas entwendete, steht noch nicht fest. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren vor Ort, die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Nürtingen aufgenommen. (nf)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Plötzlich auftretende Glätte dürfte den Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge ursächlich für einen Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B28 zwischen Tübingen und Kusterdingen gewesen sein. Eine 27-Jährige war kurz vor 20 Uhr mit einem Streifenwagen Audi E-Tron auf der B28 in Richtung Reutlingen unterwegs. Am Beginn der baulichen Trennung auf der Burgholzsteige wollte sie den Fahrstreifen wechseln, als ihr aufgrund plötzlich auftretender Glätte das Heck ihres Wagens ausbrach. In der Folge kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und auf die ansteigende Böschung wo sich der Wagen überschlug, bevor auf wieder auf den Rädern auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin und ihren 20 Jahre alten Beifahrer ins Krankenhaus, das beide aber nach entsprechenden Untersuchungen unverletzt verlassen konnten. Der Audi, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 35.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (cw)

Tübingen (TÜ): In Einfamilienhaus eingebrochen

In der Silvesternacht ist in ein Einfamilienhaus in der Vischerstraße eingebrochen worden. In der Zeit von 18.00 Uhr bis kurz nach Mitternacht verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in das Haus. Dort durchwühlte er Kommoden und entwendete hierbei mehrere Schmuckstücke und Silbermünzen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Tübingen (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

Über eine aufgehebelte Terrassentür ist ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Blumenstraße im Tübinger Stadtteil Weilheim eingedrungen. In der Zeit von Mittwoch, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, zehn Uhr, hebelte der Unbekannte zusätzlich noch ein Fenster auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Tübingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

