POL-RT: Brände; Einbruch; Widerstand geleistet; Verkehrsunfall

Esslingen (ES): Hausfassade durch Böller in Brand geraten

Zu einem Brand an einer Hausfassade ist es am Dienstagabend in der Moltkestraße im Ortsteil Berkheim gekommen. Kurz vor 22 Uhr entzündete ein 22-jähriger Bewohner auf dem Balkon Feuerwerkskörper der Kategorie F2, woraufhin auch ein Teil der Außenfassade in Brand geriet. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Bewohner konnten im Haus verbleiben. Die Feuerwehr Esslingen war mit sechs Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen im Einsatz.

Tübingen (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

Ein Einfamilienhaus in der Füllmaurerstraße ist in der vergangenen Woche das Ziel von Einbrechern geworden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit von Freitagmittag, 26.12.2025, bis Dienstagabend, 30.12.2025, gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür. Beim Durchwühlen der Räumlichkeiten stießen die Kriminellen auf mehrere Schmuckstücke, mit welchen sie unerkannt flüchten konnten. Zusammen mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei hat das Polizeirevier Tübingen die Ermittlungen aufgenommen.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Brand durch technischen Defekt an Heizung

Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro ist am Dienstagabend durch einen technischen Defekt an einer Heizungsanlage in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Dettingen entstanden. Die Bewohner bemerkten den Brand im Keller gegen 23 Uhr und verständigten die Feuerwehr, welche aus unterschiedlichen Ortsteilen ausrückte. Die Bewohner konnten nach der Belüftung des Kellers wieder in das Haus zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Bisingen (ZAK): Balkon in Brand geraten

Am Dienstagabend ist ein Balkon in der Hauptstraße in Bisingen in Brand geraten. Ein Zeuge bemerkte gegen 21.45 Uhr den Brand an dem dortigen Wohnhaus und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Als diese mit einer Vielzahl von Einsatzkräften die Brandbekämpfung aufnahm, hatte sich das Feuer bereits von dem Balkon im ersten Obergeschoss auf die danebenliegenden Zimmer, sowie auf ein Zimmer im zweiten Obergeschoss ausgebreitet. Dennoch gelang es der Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Verletzt wurde durch das Geschehen niemand, die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich laut ersten Schätzungen auf rund 200.000 Euro belaufen. Da das Wohnhaus nicht mehr bewohnbar war, wurden die Bewohner durch den Ortsvorsteher in einer Notunterkunft untergebracht. Zur bislang unbekannten Brandursache hat das Polizeirevier Hechingen die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Brandes zu klären.

Rangendingen (ZAK): Garagenbrand

Der Brand einer Garage in der Hirrlinger Straße hat am Dienstagabend zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 21.15 Uhr meldete ein Hausbewohner Feuer an seiner Garage, nachdem er im Umfeld bereits Feuerwerk gehört hatte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte das Dach bereits lichterloh und das Feuer drohte auf das nebenstehende Wohnhaus überzugreifen. Die Feuerwehr, welche mit 47 Personen und neun Fahrzeugen vor Ort waren, brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte dieses schließlich löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden an der Garage beläuft sich auf circa 25.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Balingen (ZAK): Nach Polizisten getreten

Eine 55-jährige Frau in vermutlich psychischem Ausnahmezustand hat am Dienstagnachmittag versucht, sich mit körperlicher Gewalt der polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Gegen 14.20 Uhr meldeten Anwohner in der Straße Killwiesen eine verwirrte Dame, die an fremden Häusern klopfte und klingelte. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Balingen konnte in der Folge die 55-Jährige antreffen. Die offensichtlich ortsunkundige Frau gab an keinen Ausweis mit sich zu führen und weigerte sich anzugeben wie sie heißt, weshalb sie zum Revier verbracht wurde. Dort angekommen, versuchte sie mehrfach aus den Büroräumlichkeiten zu flüchten, noch bevor ihre Personalien feststanden. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen konnte bei der zunehmend in einen psychischen Ausnahmezustand abgleitenden Dame ein Ausweis gefunden werden. Aufgrund ihres Allgemeinzustandes wurde sie anschließend in eine Klinik gebracht, wo sich unvermittelt anfing die eingesetzten Polizeibeamten nach einem erneuten Fluchtversuch zu treten und zu beißen. Hierbei trugen die Polizisten leichte Verletzung davon, konnten ihren Dienst aber weiter fortsetzen. Schließlich wurde die Dame in einer psychiatrischen Fachklinik fürsorglich aufgenommen. Aufgrund ihrer Aggression gegen die Polizeibeamten stehen mehrere Straftatbestände im Raum. Zur Sicherung eines zu erwartenden Verfahrens musste die über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügende 55-Jährige nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Sicherheit hinterlegen.

Albstadt (ZAK): Betrunken Vorfahrt missachtet

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagabend in Albstadt-Tailfingen einen Verkehrsunfall mit Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro verursacht. Der 27-jährige fuhr mit seinem VW Amarok die Zitterhofstraße entlang und missachtete an der Einmündung zum Lichtenbolstadion die Vorfahrt eines 43-jährigen VW Passat Fahrers. Verletzt wurde glücklicher Weise niemand. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher erheblich alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,8 Promille, weshalb er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Albstadt (ZAK): Auflieger in Brand geraten

Ein rauchender Sattelauflieger hat in der Nacht zum Mittwoch den Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Ladegut auf einem in der Zitterhofstraße geparkten Anhänger in Brand. Gegen 23 Uhr stellten Passanten ungewöhnlich aufsteigenden Qualm fest und verständigten die Rettungsleitstelle. Der auf dem Auflieger angebrachte Container wurde schließlich von der Feuerwehr, die mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort war, geöffnet und zur Brandbekämpfung mit einem Bagger aufwändig entladen. Ein Übergreifen der Flammen auf die Zugmaschine konnte verhindert werden. Durch das auf die Straße gelangte Löschwasser in Verbindung mit niedrigen Temperaturen bildete sich auf der Fahrbahn Eis, weshalb die Zitterhofstraße während der Löscharbeiten und der anschließenden Eisbeseitigung durch den Bauhof bis etwa 4 Uhr gesperrt war. Derzeit kann die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht beziffert werden.

