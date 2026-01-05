Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Einbrüche; Automatenaufbrüche; Brand

Reutlingen (ots)

Fußgängerin angefahren

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am späten Sonntagnachmittag in der Justinus-Kerner-Straße erlitten. Ein 67-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit einem VW up! in Richtung Schieferstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam der Mann mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte eine 56 Jahre alte Frau, die auf dem Gehweg unterwegs war. Anschließend fuhr der Pkw-Lenker bis zur Einmündung in die B 28 weiter und blieb dort stehen. Aufmerksame Zeugen verfolgten das Auto und nahmen dem Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei die Fahrzeugschlüssel ab. Die 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. (ms)

Esslingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Cannstatter Straße im Stadtteil Mettingen ist am frühen Montagmorgen eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter gelangte kurz vor zwei Uhr über eine gewaltsam geöffnete Eingangstür in das Lokal. Dort brach der Unbekannte zwei Automaten auf und erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Neckartenzlingen (ES): Zigarettenautomat aufgebrochen

Mit brachialer Gewalt hat sich ein Unbekannter in den vergangenen Tagen an einem Zigarettenautomaten in der Altdorfer Straße an der Bushaltestelle Rotenbach zu schaffen gemacht. Wie am Sonntagabend, gegen 19.45 Uhr, entdeckt und der Polizei gemeldet wurde, brach der Täter den Automaten auf und entwendete daraus die Zigaretten. Eine genaue Schadenssumme ist bislang noch unbekannt. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (nf)

Plochingen (ES): In Mehrfamilienhaus eingebrochen

Ein Unbekannter ist am Sonntag in ein Wohnhaus im Amselweg eingebrochen. Der Kriminelle drang in der Zeit zwischen elf Uhr und 20.10 Uhr hierbei mit Gewalt über die Terassentür in das Gebäude ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen fiel dem Täter dabei Schmuck und Bargeld in die Hände, welches er mitgehen ließ. Gemeinsam mit Spezialisten der Spurensicherung ermittelt das Polizeirevier Esslingen. (nf)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Reihenhaus

In Echterdingen ist am Wochenende eingebrochen worden. Ein Unbekannter hebelte in der Zeit zwischen Samstagmittag, 13 Uhr, und Sonntagmorgen, 10.50 Uhr, in der Stangenstraße eine Hauseingangstüre gewaltsam auf. So gelangte der Täter ins Gebäudeinnere, woraufhin er alle Zimmer nach Wertvollem durchwühlte. Was gestohlen wurde ist bislang unklar. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Dußlingen (TÜ): Schuppen in Brand geraten

Zum Brand eines Schuppens mussten die Rettungskräfte am Sonntagabend an den Ortsrand von Dußlingen ausrücken. Kurz vor 19 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei ein, dass ein Schuppen auf einem Grundstück im Marktweg in Brand stehen würde. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte sie nicht verhindern, dass das Gebäude bis auf die Grundmauern abbrannte. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung vor. (ms)

Balingen (ZAK): In Wohnhaus in Dürrwangen eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Schalksburgstraße ist ein bislang unbekannter Täter in den vergangenen Tagen eingebrochen. Die Bewohner hatten dies am Sonntag festgestellt und zur Anzeige gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte der Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere. Im Anschluss wurden Schränke und Schubladen nach Wertsachen durchwühlt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Balingen aufgenommen. (nf)

Rosenfeld (ZAK): Zigarettenautomat angegangen

Ein Zigarettenautomat in Brittheim ist in der Zeit zwischen Neujahr und Sonntag aufgebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter öffnete den Automaten in der Bochinger Straße gewaltsam und entnahm Ware und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (nf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell