Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls - Tatverdächtige in Haft (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Reutlingen derzeit gegen einen 55-jährigen Mann sowie eine 25 Jahre alte Frau. Diesen wird zur Last gelegt, unter anderem mehrere Parfums gestohlen zu haben. Die Tatverdächtigen befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Den aktuellen Ermittlungen zufolge sollen die beiden Personen am Samstagabend (03.01.2026) gegen 18.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Wilhelmstraße in Reutlingen zwei Parfum-Flakons eingesteckt haben, wobei sie vom Ladendetektiv beobachtet wurden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden bei den Tatverdächtigen daraufhin weitere mutmaßlich entwendete Parfums sowie einen Fahrzeugschlüssel. In dem unweit entfernt geparkten Wagen stießen die Beamten auf zahlreiche Gegenstände (u.a. Kosmetikartikel, Lebensmittel und Kleidungsstücke), die nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls gestohlen worden sein könnten.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag (04.01.2026) dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ gegen die rumänischen Staatsangehörigen die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die beiden Personen, die in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen, wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

