Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Randalierer, Unfälle, CO-Alarm

Reutlingen (ots)

Betrunkener Barbesucher rastet aus

Nachdem in einer Bar in der Gartenstraße am frühen Dreikönigstag gegen 01.25 Uhr einem alkoholisierten 23-Jährigen kein weiterer Alkohol ausgeschenkt wurde, geriet dieser wohl in eine Art psychischen Ausnahmezustand, rannte aus der Bar, direkt auf die Straße vor den Pkw einer 22-Jährigen. Unvermittelt trat und schlug er gegen das Fahrzeug, welches hierbei beschädigt wurde. Wutentbrannt rannte er zurück in die Bar und verhielt sich aggressiv gegenüber den Mitarbeitenden. Kurzerhand wurde er durch den 58-jährigen Betreiber der Bar und einem weiteren Mitarbeiter vor die Tür gesetzt. Hierbei wehrte er sich erheblich und verletzte dabei auch den Barbetreiber mittels einer Beißattacke in dessen Oberarm. Daraufhin konnte sich der 23-Jährige kurz losreißen, wurde allerdings sogleich durch den 31-jährigen Mitarbeiter zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Hierbei zog sich der Aggressor ebenfalls Verletzungen zu. Mehrere Passanten wurden Zeugen des Vorfalls. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen

Metzingen (RT): Bauwagen in Brand geraten

Am Dienstagmorgen ist es zum Brand eines Bauwagens gekommen. Um 07.55 Uhr wurde die Leitstelle zu einem Brand eines Bauwagens auf einem Feld zwischen Glems und Hart alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei konnte der brennende Bauwagen festgestellt werden. Die Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen. Ursächlich für den Brand dürfte die Wärmeentwicklung an einer Heizung im Bauwagen gewesen sein. Der Schaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro

Bad Urach (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag, gegen 16.00 Uhr, ist es auf der L245 im Fischburgtal zu einer Kollision eines Pkw mit einem Leitpfosten und einer Leitplanke gekommen. Der 61-jährige Fahrer eines Multivan fuhr von Seeburg nach Hengen, als er aufgrund von Unachtsamkeit in Verbindung mit einer Überreaktion im Lenkvorgang von der Fahrbahn abkam. Zunächst beschädigte der Pkw einen Leitpfosten, überquerte dann unkontrolliert die Fahrbahn, touchierte die Leitplanke und kam schlussendlich zehn Meter neben der Fahrbahn im unbefestigten Grund zum Stehen. Verletzt wurde hierbei niemand. Nach der Bergung des Multivan durch ein Abschleppunternehmen konnte der 61-jährige Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Schäden an Leitpfosten und Leitplanke belaufen sich auf circa 1.000 Euro.

Nürtingen (ES): Räuberischer Diebstahl, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Montag, gegen 20.00 Uhr, ist es in einem Kaufhaus in der Nürtinger Innenstadt zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Kunden, vor Ort befindlichen Sicherheitskräften des Supermarktes sowie im Einsatz befindlichen Polizeibeamten gekommen. So wurde nach einem vorangegangenen Ladendiebstahl ein 28 Jahre alter Mann aus Nürtingen durch den Security Mitarbeiter hinter dem Kassenbereich angesprochen. Da der Tatverdächtige nicht stehen blieb, versuchte der Angestellte ihn anzuhalten und stellte sich in dessen Laufweg. Hieraufhin schlug ihn der Verdächtige mehrfach ins Gesicht. Mithilfe von zwei weiteren Mitarbeitern konnte der spätere Beschuldigte bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden fixiert, das Diebesgut sichergestellt und der Mann kurz darauf den Polizeikräften überstellt werden. Der Festgenommene schrie während der gesamten Sachverhaltsaufnahme umher und beleidigte und bedrohte hierbei die Security Mitarbeiter und die eingesetzten Polizeibeamten. Bei der Fixierung durch die Polizei leistete der Beschuldigte erheblichen körperlichen Widerstand und musste im Anschluss an die Maßnahmen aufgrund seines offensichtlichen Ausnahmezustands in einer Fachklinik vorgestellt werden. Ernsthaft verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Ofterdingen (TÜ): Rücksichtslose Fahrt endet in Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Ein beschädigtes Fahrzeug und zeitweilige Verkehrsbeeinträchtigungen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagabend auf der B27 bei Ofterdingen. Der 20-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem KIA Sportage gegen 18.20 Uhr die B27 bei Bad Sebastiansweiler in Fahrtrichtung Tübingen. Nach aktuellem Kenntnisstand legte er eine rücksichtslose Fahrweise an den Tag, wodurch mindestens eine weitere Verkehrsteilnehmerin gefährdet wurde. Gemäß Zeugenaussagen überholte der KIA diese mit nicht angepasster Geschwindigkeit über die rechte Spur und scherte knapp wieder nach links ein, sodass sie stark bremsen musste. Im weiteren Fahrverlauf fuhr der 20-Jährige wieder auf die rechte Spur, zeitgleich mit einem vor ihm befindlichen unbekannten Verkehrsteilnehmer. Um einem Zusammenstoß zu verhindern lenkte der Unfallverursacher stark nach links, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Am KIA entstand ein Sachschaden von ungefähr 4.500 Euro, verletzt wurde niemand. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Ofterdingen und der Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen übernommen. Gesucht werden weitere Zeugen zu dem Verkehrsunfall und der auffälligen Fahrweise des weißen KIA Sportage. Insbesondere wird ein Pkw-Lenker gesucht, welcher mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann in Fahrtrichtung Ofterdingen auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann oder selbst gefährdet wurde, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 07071-972 1400 zu melden.

Burladingen (ZAK): CO-Warnmelder ausgelöst

Ein größer Rettungseinsatz fand am frühen Dienstagmorgen in Burladingen statt, nachdem die Integrierte Leitstelle Zollernalbkreis zu zwei bewusstlosen Personen gerufen wurden. Gegen 09.00 Uhr teilte ein Familienvater aus dem Reuteweg mit, dass er soeben seine Ehefrau und seinen 11-jährigen Sohn leblos in ihren Schlafzimmern aufgefunden hat. Der Rettungsdienst stellte vor Ort eine erhöhte Konzentration an Kohlenstoffmonoxid fest und alarmierte die Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort hinzu. Die bewusstlosen Personen erholten sich zeitnah und wurden mit drei weiteren Hausbewohnern auf die umliegenden Krankenhäuser zur weiteren Behandlung verteilt. Lebensgefahr besteht keine. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt der Ölzentralheizung ausgegangen, der dazu führte, dass das CO-Gas über den Kamin in das Obergeschoss gelang. Der Rettungsdienst war mit 25 und die Feuerwehr mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Burladingen geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell