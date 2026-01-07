Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen (Filderstadt/ES)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Filderstadt

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Bandendiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Filderstadt gegen vier junge Männer, die am Montagabend (05.01.2026) nach einem Einbruch in eine Schule in Bernhausen auf frischer Tat festgenommen werden konnten. Die Tatverdächtigen im Alter von 16 bis 18 Jahren befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Am Montag gegen 21.15 Uhr, hatte ein Zeuge Geräusche aus einer Schule in der Tübinger Straße wahrgenommen und die Polizei verständigt. Unmittelbar beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte flüchteten drei Personen aus dem Gebäude. Sie konnten jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger, der während der Verfolgung von einem eingesetzten Diensthund gebissen worden war, wurde anschließend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Besatzung eines hinzugezogenen Polizeihubschraubers entdeckte auf dem Dach des Schulgebäudes eine vierte Person, welche ebenfalls festgenommen wurde. Offenbar hatten sich die vier jungen Männer zuvor gewaltsam Zutritt zur Schule verschafft, diese durchsucht und gewaltsam Behältnisse geöffnet und Bargeld entwendet.

Ob die vier Tatverdächtigen für weitere Einbruchsdelikte in Schulen in Filderstadt und Umgebung verantwortlich sind (Presseberichte unter anderem vom 02.01.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6189086 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6189382) ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Die vier Beschuldigten wurden am Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Kirchheim unter Teck vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die vier jungen Männer wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell