PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Kirchheim unter Teck (ES): Gestürzter Radfahrer

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Sturz am Mittwochvormittag verletzt worden. Der Senior befuhr nach ersten Erkenntnissen die Schöllkopfstraße, als er auf Höhe der Hausnummer 61 wohl alleinbeteiligt stürzte. Mehrere Zeugen fanden ihn verletzt auf dem Boden liegend vor und verständigten gegen 10.15 Uhr den Rettungsdienst. Aufgrund der beim Sturz erlittenen Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (md)

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall in Bonlanden

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochvormittag in Bonlanden ereignet. Kurz vor 10.30 Uhr bog eine 85-jährige Opel-Lenkerin im Parkdeck eines Supermarkts in der Raiffeisenstraße nach links ab, wobei der Wagen eine 26-jährige Fußgängerin touchierte. Die Frau kam hierdurch zu Fall und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. (mr)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Markus Drews (md), Telefon 07121/942-1109

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 15:29

    POL-RT: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen (Filderstadt/ES)

    Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen Filderstadt Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Bandendiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Filderstadt gegen vier junge Männer, die am Montagabend (05.01.2026) nach einem Einbruch in eine Schule in Bernhausen auf frischer Tat festgenommen werden ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 11:10

    POL-RT: Unfälle, Einbruch, Küchenbrand, Aufgebrochener Zigarettenautomat

    Reutlingen (ots) - Rotlicht missachtet Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist es am Dienstagvormittag auf der Kreuzung Bantlinstraße / Benzstraße gekommen. Gegen 10.55 Uhr befuhr ein 54-jähriger Dacia-Fahrer die Bantlinstraße in Richtung Metzingen. Der ebenfalls auf der Bantlinstraße entgegenkommende 32-jährige BMW-Fahrer missachtete laut ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 12:00

    POL-RT: Randalierer, Unfälle, CO-Alarm

    Reutlingen (ots) - Betrunkener Barbesucher rastet aus Nachdem in einer Bar in der Gartenstraße am frühen Dreikönigstag gegen 01.25 Uhr einem alkoholisierten 23-Jährigen kein weiterer Alkohol ausgeschenkt wurde, geriet dieser wohl in eine Art psychischen Ausnahmezustand, rannte aus der Bar, direkt auf die Straße vor den Pkw einer 22-Jährigen. Unvermittelt trat und schlug er gegen das Fahrzeug, welches hierbei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren