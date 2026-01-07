Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Kirchheim unter Teck (ES): Gestürzter Radfahrer

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Sturz am Mittwochvormittag verletzt worden. Der Senior befuhr nach ersten Erkenntnissen die Schöllkopfstraße, als er auf Höhe der Hausnummer 61 wohl alleinbeteiligt stürzte. Mehrere Zeugen fanden ihn verletzt auf dem Boden liegend vor und verständigten gegen 10.15 Uhr den Rettungsdienst. Aufgrund der beim Sturz erlittenen Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (md)

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall in Bonlanden

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochvormittag in Bonlanden ereignet. Kurz vor 10.30 Uhr bog eine 85-jährige Opel-Lenkerin im Parkdeck eines Supermarkts in der Raiffeisenstraße nach links ab, wobei der Wagen eine 26-jährige Fußgängerin touchierte. Die Frau kam hierdurch zu Fall und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. (mr)

