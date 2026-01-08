Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Explosion von Wohngebäude (Albstadt/ZAK)

Reutlingen (ots)

Albstadt (ZAK): Explosion von Wohngebäude

Am Donnerstagmorgen, kurz nach fünf Uhr, gab es in der Josefstraße in Tailfingen in einem Wohnhaus eine Explosion, wonach das Haus in sich zusammengestürzte. Über den Aufenthalt der Bewohner liegen nach derzeitigem Stand noch keine Erkenntnisse vor. Mehrere umliegende Gebäude wurden durch die Detonation zum Teil schwer beschädigt. Die evakuierten Anwohner der benachbarten Gebäude wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt und werden von Einsatzkräften betreut. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Am Unglücksort ist ein Großaufgebot von Einsatzkräften des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und Polizei vor Ort. Die Zufahrt nach Tailfingen ist von Lichtenbol/Heutalstraße und der Jahnstraße derzeit nicht möglich, der Einsatzort ist weiträumig abgesperrt. (tr)

