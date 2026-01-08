Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten

Reutlingen (ots)

Fußgängerin von Pkw touchiert

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Gegen 14.50 Uhr befuhr eine 44-jährige BMW-Lenkerin die Mittelstädter Straße in Richtung Oferdingen. Dabei touchierte der Wagen eine 52 Jahre alte Fußgängerin, die dort ebenfalls unterwegs war. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am BMW war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Reutlingen (RT): Kollision zwischen Fußgänger und Elektroroller

Eine Kollision zwischen einem Fußgänger und einem E-Roller-Lenker hat sich am Mittwochnachmittag in Reutlingen ereignet. Gegen 17.10 Uhr war ein 29-Jähriger mit dem Zweirad auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Lederstraße unterwegs. Zeitgleich kam ihm zu Fuß ein alkoholisierter 66-Jähriger entgegen, der sich nach derzeitigem Kenntnisstand vor den heranfahrenden Roller begab. Beim Zusammenstoß wurde der 66-Jährige verletzt, weshalb er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. (mr)

Filderstadt (ES): Kollision mit Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Mittwochmittag bei Bernhausen gekommen. Gegen 13.45 Uhr war ein 84 Jahre alter Mann mit einem VW auf der L 1209 (Tübinger Straße) von Bernhausen herkommend in Richtung Plattenhardt unterwegs. Im Bereich der Auffahrt zur B 27 übersah er wohl aufgrund der blendenden Sonne die für ihn Rot zeigende Ampel. Daraufhin kollidierte der VW mit dem entgegenkommenden Opel einer 42-Jährigen, die bei Grün nach links auf die Bundesstraße abbiegen wollte. Beide Personen erlitten beim Zusammenstoß nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken. An beiden Autos dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 20.000 Euro entstanden sein. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (mr)

Wernau (ES): Bei Kollision mit Lkw verletzt

Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag bei der Kollision mit einem Lkw verletzt worden. Kurz vor 15 Uhr war der 40 Jahre alte Lenker eines Mercedes Actros auf der Esslinger Straße unterwegs und bog nach links in die Leuschnerstraße ab. Eigenen Angaben zufolge aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er den aus der Leuschnerstraße kommenden Audi eines 45-Jährigen. Durch den folgenden Zusammenstoß zwischen dem Laster und dem Pkw wurde das Auto rückwärts in einen angrenzenden Zaun geschleudert. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der 45-Jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen gibt die Polizei mit circa 10.000 Euro an. (mr)

Kirchheim unter Teck (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Eine Autofahrerin ist am Mittwochabend in Kirchheim mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Kurz nach 22 Uhr befuhr die Fahrerin eines Renault die Straße Zu den Schafhofäckern vom Wohngebiet Schafhof in Richtung der Jesinger Straße, als sie im Verlauf einer Kurve von der Fahrbahn abkam und mit einer Leitplanke kollidierte. Die Frau musste durch die Feuerwehr aus dem PKW befreit werden und kam im Anschluss mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Da sich Hinweise auf eine Alkoholisierung der Fahrerin ergaben, musste sie sich einer Blutprobe unterziehen und ihr Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. Der nicht mehr fahrbereite Renault musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Insgesamt entstand an dem PKW und der Leitplanke ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Die Straße Zu den Schafhofäckern war bis 23.40 Uhr vollgesperrt. (md)

Balingen (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Eine junge Autofahrerin ist am Mittwochabend mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Die 18-Jährige war kurz nach 18 Uhr mit ihrem BMW zunächst auf der B 463 von Balingen herkommend unterwegs und bog dann nach links auf die L 446 in Richtung Dürrwangen ab. Hierbei brach der Pkw auf der rutschigen Straße aus, drehte sich beim Gegenlenken um die eigene Achse und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Blechschaden am BMW circa 2.000 Euro. Er wurde abgeschleppt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Albstadt (ZAK): Verkehrsunfall mit Gebäudeschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist es am Mittwochnachmittag in Albstadt-Onstmettingen gekommen. Die 85-jährige Fahrerin eines Audi befuhr gegen 14.30 Uhr die Wilhelmstraße in Richtung Albstadt-Tailfingen und wollte nach links in die Untere Kirchstraße abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 34-jährige VW-Lenkerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Anschließend prallte ihr Fahrzeug gegen drei Säulen der dort befindlichen Sparkassenfiliale. Die Audi-Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an beiden Pkw beläuft sich auf circa 26.000 Euro. Der Audi wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden am Gebäude der Sparkasse wird nach ersten Erkenntnissen auf ungefähr 7.500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Albstadt war zur Unterstützung und zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe ebenfalls vor Ort. (ar)

