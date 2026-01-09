Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Einbruch

Reutlingen (ots)

Unfall mit mehreren Verletzten

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend in Reutlingen ereignet. Gegen 20.10 Uhr befuhr der 35-jährige Fahrer eines LKW die Straße Am Heilbrunnen in Richtung Innenstadt, als er die Mercedes-Benz A-Klasse einer 18-jährigen Fahrerin übersah, die auf den Parkplatz eines Supermarktes einfahren wollte und dazu ihre Fahrt ordnungsgemäß verlangsamt hatte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der PKW um die eigene Achse, beschädigte eine Betonsäule und mehrere Beschilderungen des Supermarktes und prallten gegen den nun zum Stehen gekommenen LKW. Die Fahrerin des PKW sowie ihre 17-jährige Beifahrerin zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu, die den Einsatz des Rettungsdienstes sowie eine ärztliche Behandlung in einer Klinik nach sich zogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. An den Fahrzeugen sowie den Einrichtungen des Supermarktes entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. (md)

Denkendorf (ES): Brand an Motorrad

In die Löcherhaldenstraße nach Denkendorf sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmittag, gegen 12.20 Uhr, ausgerückt. Dort hatte zuvor bei Arbeiten an einem Motorrad der Tank des Fahrzeugs Feuer gefangen. Die alarmierte Feuerwehr beendete die vom Besitzer begonnenen Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. (mr)

Mössingen (TÜ): Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Zur Kollision zweier Autos ist es am Donnerstagnachmittag auf der K 6934 (Nordring) gekommen. Gegen 16.35 Uhr wollte eine 21-jährige Cupra-Lenkerin von der Endelbergstraße nach links auf die Kreisstraße abbiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem dort in Richtung Ofterdinger Straße fahrenden VW einer 41-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes lösten an den Fahrzeugen die Airbags aus. Bei der Kollision erlitten beide Frauen ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Pkw, die abgeschleppt wurden, dürfte sich auf circa 25.000 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste der Nordring bis circa 18.40 Uhr einseitig und die Endelbergstraße komplett gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Balingen (ZAK): Bei Kollision verletzt

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagabend mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Die 29-jährige Ford-Lenkerin befuhr kurz nach 18 Uhr die K 7136 von Roßwangen herkommend in Richtung Endingen. Dabei verlor sie aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über den Pkw. Dieser kam nach rechts von der Straße ab und stieß in der Folge mit einem Baum zusammen. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt die 29-Jährige leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Der in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro total beschädigte Ford wurde abgeschleppt. (mr)

Burladingen (ZAK): Einbruch in Kindergarten

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Freitag in einen Kindergarten in der Jahnstraße eingebrochen. Der Kriminelle drang in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 6.45 Uhr hierbei mit Gewalt in die Einrichtung ein. Auf der Suche nach Wertvollem durchwühlte er die Büroräumlichkeiten. Der Täter entwendete elektronische Geräte und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Gemeinsam mit Spezialisten der Spurensicherung ermittelt der Polizeiposten Burladingen. (nf)

