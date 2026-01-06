PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 13-Jähriger vermisst

Ludwigshafen (ots)

Seit Montag, 05.01.2026, wird ein in Ludwigshafen wohnender 13-Jähriger vermisst. Er verließ am Montag gegen 11:00 Uhr seine Wohnanschrift. Zuletzt wurde der Vermisste in der Schlesier Straße gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 13-Jährigen:

   - schwarze Schuhe
   - schwarze Jogginghose
   - hellblauer Pullover mit Aufschrift
   - schwarz graue Jacke mit grünem Futter
   - schwarze Bauchtasche
   - Harre nackenlang, braun und zerzaust
   - schlank
   - 140 cm groß

Weitere Informationen und ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/QXdsTGk

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

