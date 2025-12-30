PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher festgenommen +++ Alkoholisierte Frau greift nach Autopanne Polizisten an +++ Einbrecher zugange

Hofheim (ots)

1. Einbrecher festgenommen,

Flörsheim, Dalbergstraße, Dienstag, 30.12.2025, 01:10 Uhr

(ro)Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag einen Einbrecher in Flörsheim festgenommen. Gegen 01:10 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen Mann, der Gegenstände über einen Zaun geworfen hatte und zuvor aus einem Discounter in der Dalbergstraße gekommen sein soll. Die umgehend entsandten Streifen konnten den Mann, der noch Ware aus dem Markt bei sich trug, in der Nähe antreffen und festnahmen. Die Gegenstände im Wert von knapp 260 Euro stellten sie sicher. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Glasschiebetür zum Markt aufgedrückt und das Rolltor zum Verkaufsraum hochgeschoben worden war. Der 21-Jährige musste die Beamten zunächst für die polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle begleiten, bevor er wieder entlassen wurde. Er muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

2. Alkoholisierte Frau greift nach Autopanne Polizisten an, Schwalbach, Landesstraße 3014, Dienstag, 30.12.2025, 00:20 Uhr

(ro)Eine Frau hat in der Nacht zum Dienstag im Bereich Schwalbach nach einer Autopanne Polizisten angegriffen. Einer Streife fiel gegen 00:20 Uhr auf der Landesstraße 3014 kurz vor der Kreuzung zur L 3367 ein Peugeot mit einer Reifenpanne auf. Bei der Fahrzeugführerin stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest. Bei ihrer Festnahme widersetzte sie sich und trat nach einem Beamten und biss in dessen Bein. Die 38-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihr ein Arzt Blut abnahm. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, entsprechende Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet. Die zuvor angegriffenen Einsatzkräfte konnten ihren Dienst fortsetzen

3. Einbrecher zugange,

Bad Soden, Rohrwiesenweg und Bad Soden-Altenhain, Geierfeld, Samstag, 27.12.2025 bis Montag, 29.1.2025, 21:00 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen waren in Bad Soden Einbrecher zugange. Zwischen Samstag und Montagmorgen, 09:15 Uhr, näherten sich Unbekannte einem Anwesen im Rohrwiesenweg und drangen gewaltsam über die Haustür ins Innere ein. Ob die Täter bei ihrer Suche nach Wertgegenständen auch fündig wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Altenhain suchten Einbrecher zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Montag, 21:00 Uhr, auf. Wie sie in das Wohnhaus in der Straße "Geierfeld" gelangten, ist noch unklar. Sie stießen in den Wohnräumen auf Bargeld und Zahlungskarten, die sie an sich nahmen, bevor sie unbemerkt flüchteten. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

