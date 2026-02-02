POL-KLE: Rees - Täter hebeln Fenster auf
Zeugen gesucht
Rees (ots)
In der Zeit zwischen Samstag, 19:00 Uhr, und Sonntag (01. Februar 2026), 15:00 Uhr, haben unbekannte Täter ein Fenster zum Wintergarten eines Hauses auf der Empeler Straße aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Im Haus suchten die Täter nach Diebesgut, entwendet wurden Schmuck und Teile eines Silberbesteck-Sets. Die Täter sammelten auch weitere Gegenstände zusammen und stellten sie parat, ließen diese aber zurück. Unklar ist, ob sie bei der Tat gestört wurden. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell