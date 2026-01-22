Polizei Mettmann

POL-ME: 35-jähriger Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2601072

Ratingen (ots)

Am Mittwoch, 21. Januar 2026, verlor ein 35-Jähriger in einem Kreisverkehr in Ratingen-Hösel die Kontrolle über sein Motorrad. Bei dem anschließenden Sturz wurde er schwer verletzt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:50 Uhr befuhr ein 35-jähriger Heiligenhauser mit seinem Motorrad der Marke BMW S 1000 RR die Heiligenhauser Straße in Richtung Ratingen-Hösel. In Höhe des Kreisverkehrs zur Straße Fängerskamp verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über seine Maschine und stürzte.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 35-Jährigen und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

An der BMW entstand ein geschätzter Sachschaden von 7.000 Euro.

