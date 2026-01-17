Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zweimal erwischt

Erfurt (ots)

Dass Menschen nicht immer aus Fehlern lernen, mussten Beamte der Polizei Erfurt Süd am Freitagmorgen feststellen. Nachdem ein Audi im Ortsteil Hochheim angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, stellte sich heraus, dass der am Steuer sitzende 44-jährige Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von über zwei Promille. Dem nicht genug wurde festgestellt, dass sich der Mann bereits am Abend zuvor auf einer Polizeidienststelle befand, nachdem er seinen Pkw alkoholisiert im Straßenverkehr geführt hatte. Resultierend daraus war er nun auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Den Fahrzeugschlüssel zum erneuten Fahrtantritt bekam er offensichtlich von seiner Ehefrau, welche diesen nach dem ersten Vorfall an sich nahm. Nach erneuter Blutentnahme und dem Einbehalten des Fahrzeugschlüssels wurden gegen den Fahrzeugführer mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.(TK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell