Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zweimal erwischt

Erfurt (ots)

Dass Menschen nicht immer aus Fehlern lernen, mussten Beamte der 
Polizei Erfurt Süd am Freitagmorgen feststellen.

Nachdem ein Audi im Ortsteil Hochheim angehalten und einer 
Verkehrskontrolle unterzogen wurde, stellte sich heraus, dass der am 
Steuer sitzende 44-jährige Fahrer erheblich unter dem Einfluss von 
Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von über 
zwei Promille. 
Dem nicht genug wurde festgestellt, dass sich der Mann bereits am 
Abend zuvor auf einer Polizeidienststelle befand, nachdem er seinen 
Pkw alkoholisiert im Straßenverkehr geführt hatte. Resultierend 
daraus war er nun auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. 

Den Fahrzeugschlüssel zum erneuten Fahrtantritt bekam er 
offensichtlich von seiner Ehefrau, welche diesen nach dem ersten 
Vorfall an sich nahm. 
Nach erneuter Blutentnahme und dem Einbehalten des Fahrzeugschlüssels
wurden gegen den Fahrzeugführer mehrere Ermittlungsverfahren 
eingeleitet.(TK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

