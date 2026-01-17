Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erst angefahren, dann geflüchtet

Erfurt (ots)

Freitagabend befand sich im Erfurter Ortsteil Schaderode ein 65-jähriger Anwohner am Fahrbahnrand und reinigte den Gehweg neben seinem Grundstück. Seine Arbeiten fanden gegen 20:00 Uhr jedoch ein schmerzliches Ende, als ein weißer Ford Kombi die Straße "Alacher Höhe" in Richtung "Auf dem Rode" befuhr. Das unbekannte Fahrzeug erfasste den älteren Herrn, woraufhin dieser zu Boden stürzte und sich an der rechten Hand verletzte. Statt nun anzuhalten, dem leicht verletzten Senior zu helfen und seinen Pflichten nachzukommen, setzte der unbekannte Pkw-Fahrer allerdings seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Der Verletzte wurde daraufhin medizinisch durch Rettungskräfte versorgt. Das Polizeirevier Erfurt Süd hat die Ermittlungen aufgrund der Unfallflucht mitsamt fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

In diesem Zusammenhang werden sachdienliche Hinweise unter Nennung der Einsatznummer 26012648 erbeten. (AS)

