Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ermittlungen zum Brandfall am Erfurter Domplatz dauern an

Erfurt (ots)

Die Ermittlungen zum Brandfall am Erfurter Domplatz in der Silvesternacht, bei dem drei historische Fachwerkhäuser schwer beschädigt wurden und über 20 Bewohner ihr Zuhause verloren haben, dauern an.

Die Brandermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Erfurt geführt. Aufgrund der notwendigen Löscharbeiten wurden die polizeilichen Ermittlungen am Brandort am 02.01.2026 begonnen und dauerten bis zum 07.01.2026 an. Unterstützt wurden die Ermittler dabei von Kriminalbeamten der Kriminalpolizeiinspektion Suhl sowie einem Sachverständigen des Landeskriminalamts Thüringen (TLKA). Darüber hinaus kamen weitere Spezialkräfte des TLKA zur Dokumentation des Brandortes zum Einsatz.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erfolgten bislang mehrere Zeugenvernehmungen und zahlreiche Befragungen. Über das am Neujahrstag geschaltete Hinweisportal gingen knapp 60 Hinweise aus der Bevölkerung und den Medien bei der Polizei ein.

Parallel dazu sichteten die Ermittler umfangreiches Bildmaterial zum Brandgeschehen, darunter Aufnahmen der Feuerwehr, der Polizeihubschrauberstaffel Thüringen sowie Videoaufzeichnungen aus Straßenbahnen der Erfurter Verkehrsbetriebe.

Zudem arbeitet die Kriminalpolizei eng mit der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt zusammen. So wurden durch das Bauamt bereits zeitnah Bauunterlagen der betroffenen Gebäude zur Verfügung gestellt.

Die Polizei wirbt um Verständnis, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind und weiterhin Zeit in Anspruch nehmen werden. Neben noch ausstehenden Zeugenvernehmungen müssen auch angeforderte Einsatzberichte der Rettungskräfte ausgewertet werden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

