Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Zwei Vermisster wohlbehalten angetroffen
Erfurt (ots)
Der vermisste 75-Jährige sowie die vermisste 12-Jährige aus Erfurt konnten wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei dankt der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche.
