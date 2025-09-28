PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: + Diebstahl, Hausfriedensbruch und Körperverletzung + Bei PKW Scheibe eingeschlagen und Tasche entwendet + Kabeldiebstahl + Erfolgreiche Verkehrskontrollen + Unfallfluchten + Trunkenheitsfahrt ++

Bad Schwalbach (ots)

Diebstahl, Hausfriedensbruch und Körperverletzung

Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg

Donnersteg, 25.09.2025 zwischen 20:45 h und 23:50 h

(mp)In einer Kurklinik in Bad Schwalbach im Martha-von-Opel-Weg kam es am Donnerstag, den 25.09.2025 über den Abend verteilt zu mehreren Straftaten, die von der gleichen Person begangen wurden. Zunächst hielt sich der 19jährige Ukrainer gegen 16:00 h trotz Hausverbot in der Klinik auf und entwendete Essen von den Tabletts. Er war dabei in Begleitung eines 29jährigen Afghanen, der ebenfalls Hausverbot hatte. Beim Eintreffen der Polizei hatten die beiden sich bereits wieder entfernt. Gegen 23:50 h erschien der Ukrainer erneut in der Klinik. Er wurde vom Pförtner angesprochen. Dieser versuchte, ihn des Hauses zu verweisen, woraufhin er von dem Mann angegriffen und geschlagen wurde. Der Pförtner wurde dabei verletzt und musste behandelt werden. Der Täter, der mit über 1,5 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde für den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam untergebracht.

Bei PKW Scheibe eingeschlagen und Tasche entwendet

Taunusstein, Wanderparkplatz Laubach zwischen Watzhahn und Bleidenstadt Samstag, 27.09.2025 zwischen 10:30 h und 12:40 h (mp) Am Samstag, den 27.09.2025 gegen 10:30 h parkte eine 57jährige Taunussteinerin ihren weißen Nissan Micra auf dem Wanderparkplatz Laubach zwischen Taunusstein Watzhahn und Bleidenstadt. Ihre Umhängetasche samt Portemonnaie ließ sie in Fahrzeug zurück. Als sie um 12:40 h zurück zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass die Seitenscheibe hinten rechts eingeschlagen und die Tasche entwendet wurde. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 entgegen.

Kabeldiebstahl

Hünstetten-Wallrabenstein, Beuerbacher Weg Freitag, den 26.08.2025, 11:30 Uhr bis 11:40 Uhr

(jw) Am Freitag, den 26.08.2025 wurde in der Zeit von 11:30 Uhr bis 11:40 Uhr im Beuerbacher Weg in Hünstetten-Wallrabenstein Kupferkabel und Kabelreste aus einer Hofeinfahrt entwendet. Der Geschädigte hatte die Kabel in der Hofeinfahrt liegen. Das Hoftor war zu dieser Zeit offenstehend. Der oder die unbekannten Täter betraten das Grundstück und entwendeten die Kabel im Wert von ca. 800,- EUR. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Idstein telefonisch unter: 06126-93940 oder 06124-70780 (falls die Idsteiner Telefonanlage noch nicht funktionsfähig ist) in Verbindung zu setzen.

Erfolgreiche Verkehrskontrollen

Oestrich-Winkel

Samstag, 27.09.2025, 00:35 Uhr und 01:20 Uhr

(am) Die in der Freitagnacht von den Polizeistationen Rüdesheim und Eltville durchgeführten Verkehrskontrollen brachten zwei Fahrten unter Drogeneinfluss ans Licht. Um 00:35 Uhr wurde durch eine Streife der PSt. Rüdesheim in der Rheingaustraße in Oestrich-Winkel ein 27-jähriger Wiesbadener angehalten, der mit einem Pkw BMW unterwegs war. Bei diesem zeigten sich Auffälligkeiten, die auf die Einnahme von berauschenden Mitteln deuteten. Ein Vortest verlief positiv, so dass bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Um 01:20 Uhr hielt dann eine Streife der PSt. Eltville in Oestrich-Winkel eine 29 Jahre Skoda-Fahrerin aus Geisenheim an, die ebenfalls unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und nicht mehr fahrtauglich war. Auch hier waren eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens notwendig.

Unfallfluchten

Geisenheim-Marienthal, Im Sonnenrech

(mp)Freitag, 26.09.2025, 23:30 h bis Samstag, 27.09.2025, 12:00 h Am Freitag, den 26.09.2025 parkte der 22jährige Geisenheimer seinen weißen Audi A3 Im Sonnenrech in Geisenheim-Marienthal am Fahrbahnrand. Als er am nächsten Tag gegen Mittag zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass linke Außenspiegel abgefahren wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- EUR geschätzt. Wenn Sie Hinweise zum Verursacher geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722-9112-0

Eltville, Schwalbacher Straße

Samstag, 27.09.2025, 23:15 h

(mp) am Samstag, den 27.09.2025 um 23:15 h befuhr ein 62jähriger Wiesbadener die Schwalbacher Straße in Richtung Martinsthal. Ihm entgegen kam ein blauer Mercedes, der über die Fahrbahnmitte auf die Spur des Wiesbadeners kam. Dabei kam es zur Berührung beider Außenspiegel, wodurch beide Spiegel beschädigt wurden. Der blaue Mercedes setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Sollten Sie Hinweise zum Unfall geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Eltville unter 06123-9090-0

Trunkenheitsfahrt

Sonntag, 28.09.2025, 00:40 h

Eltville Martinsthal, Schiersteiner Straße

(mp)Nachdem durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer ein PKW gemeldet wurde, der Schlangenlinien und teilweise in den Gegenverkehr fuhr, konnte durch die Polizei auf dem Gelände einer Tankstelle in Eltville-Martinsthal ein 28jähriger Wiesbadener festgestellt werden, der laut Atemalkoholtest mit deutlich über 1 Promille unterwegs war. Sein Fahrzeug musste er daraufhin stehen lassen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell