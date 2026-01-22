Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2601070

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Mittwoch, 21. Januar 2026, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 16:30 Uhr und 19:15 Uhr in Velbert in ein Haus am Hopscheider Weg ein. Sie schlugen die Scheiben von zwei Terassentüren ein und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Zwischen Samstag, 17. Januar 2026, 17 Uhr, und Mittwoch, 21. Januar 2026, 13 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße Hellerkamp ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Bei einem Einbruchsversuch in Haan zwischen Samstag, 17. Januar 2026, 10:30 Uhr, und Mittwoch, 21. Januar 2026, 10 Uhr, versuchten sich unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu einem Haus an der Breidenhofer Straße zu verschaffen. Dabei scheiterten sie jedoch und flüchteten.

Zwischen Dienstag, 20. Januar 2026, 16:45 Uhr, und Mittwoch, 21. Januar 2026, 8:15 Uhr, drangen Unbekannte durch ein eingeschlagenes Fenster in Büroräume an der Walder Straße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Bei einem Einbruch in Ratingen-Tiefenbroich drangen unbekannte Täterinnen oder Täter am Mittwoch, 21. Januar 2026, zwischen 18:45 Uhr und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Zur Heide ein. Sie zerstörten ein Fenster und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwischen Mittwoch, 21. Januar 2026, 16 Uhr, und Donnerstag, 22. Januar 2026, 6:45 Uhr, entwendeten Unbekannte aus der Lagerhalle eines Unternehmens für Sammlerobjekte in der Harkortstraße zahlreiche Gegenstände. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat und wie die Täterinnen oder Täter sich Zugang verschafften.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

Am Mittwoch, 21. Januar 2026, drangen zwischen 18 Uhr und 19 Uhr Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in der Straße Am Kliff in Wülfrath ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen und ob etwas entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell