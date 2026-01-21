POL-ME: Wohnungsbrand im Berliner Viertel: Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus - 2601068
Monheim am Rhein (ots)
In der Nacht auf Mittwoch, 21. Januar 2026, brannte in Monheim am Rhein an der Charlottenburger Straße eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus (die Feuerwehr berichtete: https://www.monheim.de/stadtleben-aktuelles/news/nachrichten/wohnungsbrand-an-der-charlottenburger-strasse-fordert-einsatz-der-feuerwehr-14975).
Noch während der Löscharbeiten der Feuerwehr übernahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache. In einer ersten Befragung gab der 42-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung an, er habe Brötchen in seinem Backofen aufbacken wollen und sei hierbei eingeschlafen. Hierdurch sei dann der Ofen und anschließend die Wohnung in Brand geraten.
Die Polizei hat daher ein entsprechendes Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 42-Jährigen eingeleitet. Die Wohnung des Mannes brannte komplett aus und ist vorerst nicht bewohnbar.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell