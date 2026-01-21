Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnungsbrand im Berliner Viertel: Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus - 2601068

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 21. Januar 2026, brannte in Monheim am Rhein an der Charlottenburger Straße eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus (die Feuerwehr berichtete: https://www.monheim.de/stadtleben-aktuelles/news/nachrichten/wohnungsbrand-an-der-charlottenburger-strasse-fordert-einsatz-der-feuerwehr-14975).

Noch während der Löscharbeiten der Feuerwehr übernahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache. In einer ersten Befragung gab der 42-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung an, er habe Brötchen in seinem Backofen aufbacken wollen und sei hierbei eingeschlafen. Hierdurch sei dann der Ofen und anschließend die Wohnung in Brand geraten.

Die Polizei hat daher ein entsprechendes Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 42-Jährigen eingeleitet. Die Wohnung des Mannes brannte komplett aus und ist vorerst nicht bewohnbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell