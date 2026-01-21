Polizei Mettmann

POL-ME: 56 zum Teil gravierende Mängel und ein fehlendes Rad: Polizei zieht schrottreifen Autotransporter aus dem Verkehr - 2601065

Kreis Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat am Dienstag (20. Januar 2026) einen nahezu schrottreifen und höchst verkehrsunsicheren Autotransporter aus dem Verkehr gezogen. Sage und schreibe 56 zum Teil gravierende Mängel wurden an dem Fahrzeug festgestellt.

Folgendes war geschehen:

Gegen 11:30 Uhr waren Kräfte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann über die A3 zu ihrer Dienststelle gefahren, als ihnen ein Autotransporter, bestehend aus einem Transporter samt Anhänger inklusive aufgeladenem Auto, auffiel. Schon auf den ersten Blick stellten die Polizisten fest, dass sich sowohl das Fahrzeug, als auch der Anhänger in einem äußerst desolaten Zustand befanden: So war das Gespann nicht nur großflächig durchgerostet - zu allem Überfluss und als "negatives Highlight" fehlte dem dreiachsigen Anhänger auch noch ein komplettes Rad.

Aufgrund dieser Feststellungen leiteten die Polizisten den Fahrer des Gespanns aus dem Kosovo von der Autobahn ab und kontrollierten ihn und seinen Autotransporter auf dem Rastplatz der Ohligser Heide. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 26-Jährigen aus dem Kosovo, der angab, mit seinem Transporter durch ganz Europa unterwegs zu sein, um Autos anzukaufen und dann in der Heimat weiterzuverkaufen. Dementsprechend wies sein Transporter bereits eine Laufleistung von über 400.000 Kilometern auf.

Zur weiteren Beweissicherung und Dokumentation der Mängel an dem Gespann suchten die Polizisten gemeinsam mit dem Fahrer und seinem Transporter samt Anhänger im Anschluss einen Sachverständigen auf. Dieser musste mehrere ganz erhebliche Mängel feststellen:

So waren die Bremsen des Anhängers komplett funktionslos, die Rücklichter funktionierten nicht und auch die Zugeinrichtung war erheblich beschädigt und drohte, bei laufender Fahrt abzufallen. Zudem fehlten dem Anhänger auch alle erforderlichen Schwingungsdämpfer.

Bei dem Transporter sah es nicht minder schlimm aus: Neben erheblichen Mängeln an den Bremsen funktionierte auch hier das Licht nicht ordnungsgemäß. Ferner waren tragende Fahrzeugelemente komplett durchgerostet und die Karosserie an mehreren Stellen zum Teil ganz erheblich verbogen. Dazu waren die Abgasanlage und die Kraftstoffleitung undicht. Dass sich der Fahrer aufgrund des defekten Gurtes darüber hinaus nicht anschnallen konnte, "rundete" die 56 Mängel umfassende Liste des Sachverständigen im negativen Sinne ab.

Am Ende der Kontrolle blieb damit nur ein Ergebnis über: Das Gespann wurde als absolut verkehrsunsicher eingestuft und direkt stillgelegt - mit der Folge, dass der 26-jährige Kosovare seine Fahrt nicht fortsetzen durfte.

Den Fahrer erwartet außerdem ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Außerdem musste er das Gutachten des Sachverständigen in Höhe von rund 600 Euro bezahlen.

