PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Handwerkerautos aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise - 2601061

POL-ME: Mehrere Handwerkerautos aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise - 2601061
  • Bild-Infos
  • Download

Hilden / Haan (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag, 16. Januar 2026, bis Montagmorgen, 19. Januar 2026, wurden in Hilden und Haan insgesamt sieben Handwerkerautos aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen passiert:

Am Montagmorgen stellten gleich mehrere Nutzer von Transportern fest, dass ihre Fahrzeuge aufgebrochen worden waren. Sie alarmierten die Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

So öffneten unbekannte Täterinnen oder Täter in Hilden an der Furtwänglerstraße in Höhe der Hausnummer 62 gewaltsam einen weißen Ford Transit und entwendeten unter anderem Winkelschleifer, Bohrmaschinen und -schrauber.

An der wenige hundert Meter entfernten Gerresheimer Straße wurde in Höhe der Hausnummer 257 ein geparkter weißer Mercedes Vito aufgebrochen. Hier wurde nichts gestohlen.

An der ebenfalls nahgelegenen Straße "Grünewald" brachen in Höhe der Hausnummer 75 Unbekannte ebenfalls in einen weißen Mercedes Vito ein. Auch hier wurde nichts entwendet. Aus einem daneben geparkten weißen Ford Transit wurden ein Drehschlagschrauber und ein Akku entwendet.

Weniger Straßen weiter wurden aus einem an der Gustav-Mahler-Straße in Höhe der Hausnummer 63 abgestelltem weißen Opel Vivaro diverse Werkzeuge gestohlen.

In Haan wurde an der Flemingstraße in Höhe der Hausnummer 31 ein weißer Mercedes Vito aufgebrochen. Es wurden diverse Elektrowerkzeuge gestohlen.

An der wenige hundert Meter entfernten Kampstraße brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in einen weißen Ford Transit ein und entwendeten verschiedenes Werkzeug.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten entsprechende Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat in dem angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zu den Taten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 oder in Haan unter 02129 9328-6480 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren