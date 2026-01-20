Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Handwerkerautos aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise - 2601061

Bild-Infos

Download

Hilden / Haan (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag, 16. Januar 2026, bis Montagmorgen, 19. Januar 2026, wurden in Hilden und Haan insgesamt sieben Handwerkerautos aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen passiert:

Am Montagmorgen stellten gleich mehrere Nutzer von Transportern fest, dass ihre Fahrzeuge aufgebrochen worden waren. Sie alarmierten die Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

So öffneten unbekannte Täterinnen oder Täter in Hilden an der Furtwänglerstraße in Höhe der Hausnummer 62 gewaltsam einen weißen Ford Transit und entwendeten unter anderem Winkelschleifer, Bohrmaschinen und -schrauber.

An der wenige hundert Meter entfernten Gerresheimer Straße wurde in Höhe der Hausnummer 257 ein geparkter weißer Mercedes Vito aufgebrochen. Hier wurde nichts gestohlen.

An der ebenfalls nahgelegenen Straße "Grünewald" brachen in Höhe der Hausnummer 75 Unbekannte ebenfalls in einen weißen Mercedes Vito ein. Auch hier wurde nichts entwendet. Aus einem daneben geparkten weißen Ford Transit wurden ein Drehschlagschrauber und ein Akku entwendet.

Weniger Straßen weiter wurden aus einem an der Gustav-Mahler-Straße in Höhe der Hausnummer 63 abgestelltem weißen Opel Vivaro diverse Werkzeuge gestohlen.

In Haan wurde an der Flemingstraße in Höhe der Hausnummer 31 ein weißer Mercedes Vito aufgebrochen. Es wurden diverse Elektrowerkzeuge gestohlen.

An der wenige hundert Meter entfernten Kampstraße brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in einen weißen Ford Transit ein und entwendeten verschiedenes Werkzeug.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten entsprechende Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat in dem angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zu den Taten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 oder in Haan unter 02129 9328-6480 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell