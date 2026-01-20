Polizei Mettmann

POL-ME: Lkw-Brand auf Raststätte - Polizei geht von technischem Defekt als Ursache aus - 2601060

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Haan bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtete (siehe dazu Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116238/6199630), brannte in der Nacht auf Dienstag (20. Januar 2026) ein auf dem Rastplatz "Höfgen" an der A 3 abgestellter Lkw vollständig aus.

Noch während der Löscharbeiten der Feuerwehr übernahm die Polizei erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache. Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass der Brand des Lkw auf einen technischen Defekt der Standheizung zurückzuführen ist.

Aktuell laufen noch die Bergungsarbeiten am Brandort - die Arbeiten werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach noch bis in den späten Abend hinziehen. Der Rastplatz ist voraussichtlich noch bis Mittwoch gesperrt.

Der wirtschaftliche Schaden des völlig ausgebrannten Lkw, der mit Pappe beladen war, wird auf eine Summe von rund 300.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell