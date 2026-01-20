Polizei Mettmann

POL-ME: Trickdiebe stehlen Handtasche von 68-Jähriger - 2601057

Mettmann (ots)

Am Montagvormittag, 19. Januar 2026, wurde eine 68-Jährige auf einem Supermarktparkplatz in Mettmann-Metzkausen Opfer von Trickdieben. Das Duo stahl die Handtasche der Frau aus ihrem Auto und floh unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Nachdem eine 68-jährige Mettmannerin ihre Einkäufe in einem Supermarkt am Steinesweg erledigt hatte, stieg sie gegen 9:20 Uhr in ihren BMW X1, der auf dem Parkplatz abgestellt war. In diesem Moment wurde sie von einer Frau auf Münzgeld aufmerksam gemacht, welches vor der Fahrertür des BMW auf dem Boden lag.

Während die 68-Jährige ausstieg, um ihr angeblich zuvor verlorenes Kleingeld aufzusammeln, nutzte nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ein Mann diesen Moment und stahl die Handtasche der 68-Jährigen vom Beifahrersitz.

Unbemerkt entfernte sich das Duo anschließend mit der gestohlenen Handtasche in einem schwarzen SUV entgegen der Einbahnstraße vom Parkplatz des Supermarktes.

Erst im Anschluss bemerkte die Mettmannerin die Tat und alarmierte folgerichtig die Polizei. Das Duo konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung von den Polizistinnen und Polizisten nicht mehr angetroffen werden.

Die Trickdiebin kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 50 Jahre alt - circa 1,60 Meter groß - etwas kräftigere Figur - trug auffallend roten Lippenstift - bekleidet mit einer dicken silbergrau glänzenden Winterjacke, einem langen grauen Schal und einer grauen Mütze mit Fellrand

Der Trickdieb kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 50 Jahre alt - circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß - leichter Oberlippenbart - trug vermutlich eine Brille - bekleidet mit einer anthrazitfarbenen glänzenden Daunenjacke und einer grau gemusterten Wollmütze

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer hat das Pärchen auf dem Parkplatz gesehen oder sogar die Tat beobachtet und kann weitere Angaben zu ihrem Aussehen oder auch zum schwarzen SUV machen, mit dem die Tatverdächtigen geflohen sind? Hinweise nimmt die Polizei Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen.

