POL-ME: Müllcontainer durch Brand beschädigt - die Polizei bittet um Hinweise - 2601056

Ratingen (ots)

Am späten Montagnachmittag, 19. Januar 2026, wurde in Ratingen ein Altpapiercontainer durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 18 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Poststraße gerufen. Ein auf dem Gehweg in Höhe des Kreuzungsbereiches Poststraße / Freiligrathring / Röntgenring abgestellter Altpapiercontainer war in Brand geraten. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass der metallene Container durch den Brand beschädigt wurde.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Brand an der Poststraße beobachtet oder kann Angaben zur Täterin oder zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

