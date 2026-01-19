Polizei Mettmann

POL-ME: Brennende Müllcontainer - Polizei sucht Hinweise - 2601053

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Montag, 19. Januar 2026, brannten in Monheim am Rhein drei Müllcontainer. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 3:30 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Zeuge die brennenden Mülltonnen neben einem Mehrfamilienhaus an der Einmündung der Dahlemer Straße in die Charlottenburger Straße. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, alle drei Müllcontainer wurden jedoch vollständig zerstört.

Der Zeuge beobachtete in der Nähe des Brandortes zwei Männer, die in Richtung der Brandenburger Allee flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei blieb leider erfolglos.

Beide Männer sind circa 1,75 Meter groß und haben ein südländisches Erscheinungsbild. Einer war komplett dunkel gekleidet, der zweite Mann trug eine graue Hose sowie einen orangefarbenen Pullover. Er soll dunkle, gelockte Haare haben.

Die Polizei fragt: Wer hat zur genannten Zeit in der Dahlemer Straße oder der Charlottenburger Straße Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell