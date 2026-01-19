Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2601052



In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Freitag, 16. Januar 2026, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in Velbert in der Zeit von 16 Uhr bis 18:40 Uhr in ein Einfamilienreihenhaus an der Straße Hinterm Berg im Stadtteil Langenhorst ein. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Am Samstag, 17. Januar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Brangenberg in Velbert. Unbekannte Täterinnnen oder Täter drangen in der Zeit von 17 Uhr bis 18:15 Uhr durch einen Kellereingang gewaltsam in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt.An der Tür entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro. Angaben zur Tatbeute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Heiligenhaus ---

Am Samstag, 17. Januar 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in Heiligenhaus in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bergischen Straße ein. In der Zeit von 17 Uhr bis 22 Uhr brachen die Täterinnen oder Täter die Balkontür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen stahlen sie Schmuck und Bargeld und flohen anschließend unerkannt. An der Balkontür entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

Am Freitag, 16. Januar 2026, brachen bisher unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher in ein Reihenhaus am Kiefernweg in Wülfrath ein. In der Zeit von 17:15 Uhr bis 22 Uhr hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt. Am Fenster entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ob aus dem Haus etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Ebenfalls am Freitagnachmittag, 16. Januar 2026, wurde in ein Einfamilienhaus an der Straße Flehenberg eingebrochen. Unbekannte Täterinnen oder Täter kletterten zwischen 15:20 Uhr und 20:20 Uhr auf der rückwärtigen Seite zunächst auf eine Gartenhütte, um anschießend ein Fenster im ersten Obergeschoss einzuschlagen. Sie gelangten so in die Wohnräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie stahlen Schmuck und flohen unerkannt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Am Samstagabend, 17. Januar 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter die Schaukästen eines Juweliergeschäftes in Wülfrath auf. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hebelten sie in der Zeit von 20:30 Uhr bis 21 Uhr die an der Fassade der Hausnummer 155 befestigten Schaukästen auf und stahlen die dort ausgelegten Schmuckstücke von bisher nicht näher bekanntem Wert. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit vom 11. Januar 2026 bis zum 17. Januar 2026 kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Straße An der Fest in Ratingen-Ost. Unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher stiegen auf der rückwärtigen Terrasse auf einen Gartentisch und gelangten so auf den Balkon der ersten Etage. Hier hebelten sie ein Fenster auf und drangen in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und stahlen Schmuck. Am Fenster entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Auch in der Nacht auf Samstag, 17. Januar 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Eisenhüttenstraße im Stadtteil Ost. Unbekannte Täterinnen oder Täter schlugen in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr das Fensterglas der Balkontür im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ein, um in die Wohnräume zu gelangen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Am Samstagabend, 17. Januar 2026, versuchten zwei Männer gegen 19 Uhr gewaltsam durch das Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses am Heiderweg im Stadtteil Tiefenbroich einzubrechen. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden durch laute Geräusche auf die Täter aufmerksam. Als sie das Licht einschalteten, flohen die Männer unerkannt. Sie können lediglich als circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben werden. Einer der Männer soll eine Brille, der andere zudem einen Schal getragen haben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Einsatzkräfte verlief leider erfolglos. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und sicherten Spuren. Am Wohnzimmerfenster entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Ebenfalls am Samstagabend, 17. Januar 2026, gegen 19 Uhr, bemerkte eine aufmerksame Zeugin einen Einbruchsalarm an einem Einfamilienhaus an der Bayernstraße im Stadtteil Hösel. Sie alarmierte folgerichtig die Polizei. Noch vor Eintreffen der Polizistinnen und Polizisten floh ein unbekannter Täter vom Balkon der ersten Etage und entfernte sich über das Gartengrundstück in unbekannte Richtung. Er konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Einsatzkräfte stellten zudem fest, dass der Einbrecher zuvor versucht hatte, ein Fenster im Obergeschoss des Hauses gewaltsam zu öffnen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 15. Januar 2026, bis Freitagmittag, 16. Januar 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hildener Felix-Mendelssohn-Straße ein. Die Einbrecherinnen oder Einbrecher hebelten zwischen 16:10 Uhr am Donnerstag und 13 Uhr am Freitag die Balkontür der Wohnung im Hochparterre auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Schmuck. Anschließend flohen sie unerkannt. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Freitag, 16. Januar 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Erkrath ein. Sie hebelten in der Zeit von 10 Uhr bis 0:15 Uhr die Terrassentür der Wohnung in Hochparterre auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck und Bargeld von bisher nicht näher verifiziertem Wert gestohlen. Anschließend flohen die Einbrecherinnen oder Einbrecher unerkannt. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

In der Zeit von Donnerstagabend, 15. Januar 2026, bis Freitagabend, 16. Januar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Fritz-Reuter-Straße in Erkrath. Unbekannte Täterinnen oder Täter hebelten zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 20 Uhr am Freitag ein vom Garten zugängliches Kellerfenster auf und gelangten so in die Wohnräume, die sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen sie anschließend unerkannt. Am Kellerfenster entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

In der Zeit von Samstagmittag, 17. Januar 2026, bis Sonntagabend, 18. Januar 2026, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Wahnenmühle in Erkrath-Hochdahl. Unbekannte Täterinnen oder Täter gelangten über den rückwärtig gelegenen Garten zur Terrassentür der Wohnräume im Hochparterre, die als Büroräume genutzt werden. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das Büro nach Wertgegenständen. Hierbei entwendeten sie einen Möbeltresor, der Schmuck und Bargeld enthielt. Die Täterinnen oder Täter entkamen unerkannt mitsamt dem Tresor. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit vom 11. Januar bis zum 18. Januar 2026 brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus am Langenfelder Schumannweg ein. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Am Fenster entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Am Freitag, 16. Januar 2026, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Eichenfeldstraße ein. In der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf und gelangten so in die Wohnräume, um sie nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen flohen sie anschließend durch die Terrassentür und entkamen unerkannt. An dem Fenster entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell