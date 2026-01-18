Polizei Mettmann

POL-ME: Patient abgängig: Polizei fahndete via Hubschrauber - 2601051

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Mettmann hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag (18. Januar 2026) mit einem Hubschrauber nach einem 23-jährigen Erkrather gefahndet, der zuvor aus dem Krankenhaus abgängig war.

Folgendes war geschehen:

Gegen 2:15 Uhr wurde die Polizei vom Mettmanner Krankenhaus über einen abgängigen Patienten informiert, der sich in einer potenziell eigengefährdenden Lage befinden könnte.

Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung nach dem jungen Mann ein - und setzte hierbei neben einem Personenspürhund auch einen Polizeihubschrauber ein.

Glücklicherweise konnten die Fahndungsmaßnahmen gegen 7:15 Uhr am Sonntagmorgen eingestellt werden, nachdem der 23-jährige wohlbehalten angetroffen werden konnte.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell