Polizei Mettmann

POL-ME: Vermisste 15-Jährige wohlbehalten angetroffen - 2601050

POL-ME: Vermisste 15-Jährige wohlbehalten angetroffen - 2601050
Mettmann (ots)

Wie bereits berichtet, suchte die Polizei seit Mittwochabend (14. Januar 2026) nach einer als vermisst gemeldeten 15 Jahre Jugendlichen aus Mettmann.

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei in der Nacht auf Samstag (17. Januar 2026) ihre Suchmaßnahmen einstellen, nachdem das Mädchen wohlbehalten bei einer Freundin im Rhein-Sieg-Kreis angetroffen und anschließend in ihre Wohneinrichtung nach Mettmann zurückgebracht werden konnte.

Die Polizei hat die Löschung des zuvor veröffentlichten Bildes veranlasst und bittet die Medien, das Foto des Mädchens nicht mehr für die weitere Berichterstattung zu nutzen. Ferner bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach der 15-Jährigen beteiligt haben.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

