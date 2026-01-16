Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2601048

Hilden / Erkrath / Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

In der Nacht auf Freitag, 16. Januar 2026, haben drei noch unbekannte Täter gegen 2 Uhr Kupferkabel von einer Baustelle am Westring in Höhe der Hausnummer 9 in Hilden entwendet. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Zwei Täter sollen ungefähr 1,80 Meter groß sein, einer trug eine lange Jacke und eine dunkel grüne Mütze und der andere eine kurze dunkle Jacke. Der dritte Täter wird als ungefähr 1,60 Meter groß beschrieben.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Donnerstag, 15. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 8 und 22:15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Neuenhausstraße in Erkrath-Unterfeldhaus eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld gestohlen.

Am Donnerstag, 15. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18:30 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus am Veilchenweg in Erkrath-Hochdahl eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld und Schmuck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Zeit von Mittwoch, 14. Januar 2026, gegen 21:30 Uhr, bis Donnerstag, 15. Januar 2026, gegen 17 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Jugendeinrichtung an der Alleestraße in Haan eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und entwendeten eine geringe Summe Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

