POL-ME: Senior von falschem Microsoft-Mitarbeiter um vierstellige Summe betrogen - 2601047

Monheim am Rhein (ots)

Am Donnerstag, 15. Januar 2026, wurde ein 74 Jahre alter Mann Opfer eines Online-Betrugs. Ein vermeintlicher Mitarbeiter von Microsoft erbeutete einen vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt und warnt vor der Betrugsmasche.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 7 Uhr erschien auf dem Computer des Seniors die Mitteilung, dass er gehackt wurde und den Microsoft Support kontaktieren solle. Der Monheimer rief die angegebene Nummer an und sprach mit einem vermeintlichen Mitarbeiter von Microsoft. Der Betrüger forderte den 74-Jährigen dazu auf, Geld an ein fremdes Konto zu überweisen, um seinen PC wieder nutzen zu können. Der Aufforderung kam der Senior nach und überwies insgesamt einen vierstelligen Betrag.

Als der Senior den Betrug bemerkte, erstattete er richtigerweise Strafanzeige. Die Kriminalpolizei ermittelt und warnt vor der Betrugsmasche.

Die Polizei rät:

Wenn Sie telefonisch oder online nach sensiblen Daten gefragt werden, seien Sie skeptisch und sprechen mit Familienmitgliedern oder Freundinnen und Freunden. Informieren Sie im Notfall die Polizei und lassen Sie sich beraten. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Strafanzeige.

