POL-ME: Holger Schepanski ist neuer Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Mettmann - 2601043

Die Kreispolizeibehörde in Mettmann hat einen neuen Abteilungsleiter - und damit eine wichtige Personalie neu besetzt: Der Leitende Polizeidirektor Holger Schepanski trat am Donnerstag (15. Januar 2026) seinen Dienst als ranghöchster Polizist im Kreis Mettmann an. Er ist als Vertreter der Behördenleiterin, Landrätin Dr. Bettina Warnecke, ab sofort verantwortlich für die mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Damit tritt Holger Schepanski die Nachfolge von Thomas Schulte an, der als Abteilungsleiter ins Landeskriminalamt NRW gewechselt ist.

Aus Rheinland-Pfalz über Baden-Württemberg nach Nordrhein-Westfalen

Holger Schepanski ist 55 Jahre alt und lebt mit seiner Ehefrau, Polizeidirektorin Claudia Schepanski, in Solingen. Seine polizeiliche Karriere begann der gebürtige Rheinland-Pfälzer im Jahr 1989 in Baden-Württemberg, wo er den Polizeiberuf nach der Ausbildung "von der Pike" auf erlernte und nach und nach verschiedene Aufgaben - auch in Führungspositionen - wahrnahm. Viele Jahre lang war Holger Schepanski in Baden-Württemberg bei der Autobahnpolizei tätig, wo er später auch die Rolle des Pressesprechers übernahm.

2009 folgte dann der Wechsel aus dem gehobenen in den höheren Dienst der Polizei - und ein Jahr später führte ihn der Weg erstmals ins Land Nordrhein-Westfalen, wo er als junger Polizeirat in der Landesleitstelle des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) in Duisburg tätig war. Von 2013 bis 2016 übernahm Holger Schepanski anschließend die Leitung der Polizeiinspektion Essen-Süd, ehe er dann, ebenfalls beim Polizeipräsidium Essen, Leiter der Kriminalinspektion Staatsschutz wurde.

Nach einer darauffolgenden einjährigen Dienstzeit beim Landesamt für Aus- und Fortbildung der Polizei NRW (LAFP) als Dezernatsleiter im Bereich der Verkehrsunfallaufnahme, Verkehrsüberwachung, des Opferschutzes und der Verkehrsunfallprävention wechselte er dann im Jahr 2019 ins Landeskriminalamt NRW (LKA) - zunächst als Dezernatsleiter in der Koordinierungsstelle für Gefährder der politsich motivierten Kriminalität - Islamismus. Drei Jahre später wurde er Leiter der dortigen Abteilung 2 und war damit bis zuletzt verantwortlich war für die landesweite Terrorismusbekämpfung und den Staatsschutz.

"Ein erfahrener Polizist für den Kreis Mettmann"

Landrätin Dr. Bettina Warnecke: "Holger Schepanski verfügt aufgrund seiner Vita über jede Menge Fach- und Erfahrungswissen aus den verschiedensten polizeilichen Bereichen. Daher bin ich fest davon überzeugt, dass unsere Behörde und damit auch die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Mettmann nach wie vor in guten Händen liegt."

Holger Schepanski freut sich auf sein neues Aufgabenfeld: "Während meiner beruflichen Laufbahn habe ich zahlreiche unterschiedliche polizeiliche Aufgabenbereiche verantwortet. Aber allen Aufgaben gemein war, dass eine erfolgreiche Sicherheitsarbeit nur im Team funktioniert. Das gilt nicht nur intern für die Arbeit innerhalb der Kreispolizeibehörde, sondern auch nach außen in der Kooperation mit den Sicherheitspartnern in unserem Kreis."

Ferner ergänzt der neue Abteilungsleiter: "Die Menschen haben hohe Ansprüche an 'ihre Polizei' und wollen sich sicher fühlen. Als Abteilungsleiter ist es mir wichtig, dass wir dieser Erwartungshaltung gerecht werden - und ich bin davon überzeugt, dass wir dies gemeinsam schaffen: Wir werden dort präsent und ansprechbar sein, wo Menschen uns brauchen - und konsequent handeln, wenn es nötig ist. Die Kreispolizeibehörde Mettmann und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben einen großartigen Ruf und gelten als menschennah und familiär. Ich freue mich darauf, nun möglichst viele kennenzulernen und kann es kaum erwarten, gemeinsam loszulegen: Für die Sicherheit im Kreis Mettmann!"

