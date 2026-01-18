Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst Fahrraddiebe - 2601049

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

In Haan-Gruiten hat die Polizei in der Nacht auf Samstag (17. Januar 2026) dank eines aufmerksamen Zeugen zwei Fahrraddiebe festgenommen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 2:45 Uhr betrat ein Anwohner der Prälat-Marschall-Straße seinen Balkon, um eine Flasche Wasser zu holen. Hierbei bemerkte er zufällig zwei Männer, die sich in verdächtiger Art und Weise an seiner Garage zu schaffen machten und anschließend zwei hochwertige Räder (im Wert von rund 3.900 Euro) entwendeten und darauf davonfuhren.

Geistesgegenwärtig alarmierte der Mann umgehend die Polizei und gab hierbei auch noch eine gute Beschreibung sowie die Fluchtrichtung des Duos an. Dadurch konnte die Polizei im Rahmen ihrer Fahndung die beiden Männer sowie eines der Fahrräder tatsächlich stellen beziehungsweise auffinden.

Bei den beiden Fahrraddieben handelte es sich um zwei 19 Jahre alte Marokkaner. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen die beiden fest und brachten sie zur Wache, wo entsprechende Verfahren gegen sie eingeleitet wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell